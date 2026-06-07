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Valheim 1.0 ma datę premiery. Kultowy survival w końcu wychodzi z Early Access

Mikołaj Berlik
2026/06/07 23:06
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Po pięciu latach rozwoju gra trafi do pełnej wersji.

Właśnie ogłoszono, że Valheim od Iron Gate Studio oficjalnie opuści wczesny dostęp i zadebiutuje w wersji 1.0 już 9 września. Produkcja, która od lat rozwijana jest w modelu Early Access, doczeka się tym samym zwieńczenia wieloletniego procesu produkcyjnego.

Valheim
Valheim

Valheim 1.0 – Deep North i finał wieloletniej podróży

Wraz z premierą pełnej wersji gracze otrzymają nową zawartość, w tym biom Deep North, który wprowadzi surowe, zimowe tereny pełne ruin, tuneli i nowych zagrożeń. Rozgrywka będzie wymagała jeszcze większego nacisku na przetrwanie, eksplorację i budowanie baz w ekstremalnych warunkach.

Aktualizacja 1.0 ma być domknięciem wszystkich dotychczasowych systemów i biomów wprowadzanych przez lata, w tym Mistlands oraz Ashlands.

GramTV przedstawia:

Pełna wersja ma połączyć wszystkie dotychczasowe elementy w spójną całość, jednocześnie rozwijając końcową zawartość gry i wprowadzając nowe wyzwania dla weteranów.

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wersja 1.0
PC Gaming Show 2026
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112