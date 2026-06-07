Valheim 1.0 ma datę premiery. Kultowy survival w końcu wychodzi z Early Access

Właśnie ogłoszono, że Valheim od Iron Gate Studio oficjalnie opuści wczesny dostęp i zadebiutuje w wersji 1.0 już 9 września. Produkcja, która od lat rozwijana jest w modelu Early Access, doczeka się tym samym zwieńczenia wieloletniego procesu produkcyjnego.

Valheim 1.0 – Deep North i finał wieloletniej podróży

Wraz z premierą pełnej wersji gracze otrzymają nową zawartość, w tym biom Deep North, który wprowadzi surowe, zimowe tereny pełne ruin, tuneli i nowych zagrożeń. Rozgrywka będzie wymagała jeszcze większego nacisku na przetrwanie, eksplorację i budowanie baz w ekstremalnych warunkach.