Star Trek otrzyma jeszcze jedną grę. Ta będzie różniła się od propozycji Bloober Team

Powstaje jeszcze jedna gra na podstawie kultowej serii science fiction.

Fani uniwersum Star Trek mogą szykować się na kolejną podróż w nieznane. Podczas PC Gaming Show oficjalnie zapowiedziano Star Trek: Nieznane Placówki, czyli nową ekonomiczną grę strategiczną o budowaniu kolonii, która stawia nie tylko na rozwój osady, ale również na fabularne decyzje i narrację. Star Trek: Nieznane Placówki – powstaje strategia osadzona w popularnym uniwersum science fiction Za produkcję odpowiada studio Magic Fuel Games, a wydawcą jest Playstack. Twórcy zapowiadają przygodę osadzoną w świecie Star Treka, w której gracze wcielą się w kapitana odpowiedzialnego za rozwój nowej placówki na odległej planecie.

Choć budowanie kolonii będzie odgrywać ważną rolę, autorzy podkreślają, że nie jest to jedynie swobodna piaskownica. Duży nacisk położono na opowieść oraz wydarzenia wpływające na losy mieszkańców placówki. Punktem wyjścia dla fabuły jest pozornie spokojna i dobrze prosperująca osada, która niespodziewanie staje w obliczu tajemniczego zjawiska znanego jako Rift. Anomalia została opisana jako zagadkowa kosmiczna siła zagrażająca nowemu sojusznikowi Federacji. Szczegóły dotyczące jej natury pozostają na razie tajemnicą, ale zwiastun sugeruje, że gracze będą musieli zmierzyć się zarówno z nieznanymi zagrożeniami, jak i konsekwencjami ich oddziaływania na kolonię. Materiał promocyjny pokazuje również sytuacje, w których mieszkańcy placówki walczą z niebezpiecznymi zjawiskami przypominającymi lokalne burze powiązane z działaniem anomalii. Wygląda więc na to, że Rift nie będzie wyłącznie odległym zagrożeniem, lecz wpłynie bezpośrednio na codzienne funkcjonowanie osady. Nie zabraknie także rozbudowanego systemu wznoszenia budynków. Konstrukcje mają powstawać przy pomocy futurystycznych ramion robotycznych, które automatyzują proces rozbudowy kolonii i podkreślają technologiczny charakter świata przedstawionego.

GramTV przedstawia:

Osoby zainteresowane nową produkcją nie muszą czekać na premierę. Demo Star Trek: Nieznane Placówki jest już dostępne na platformie Steam. Premiera gry przewidziana jest na 2026 rok. Co ciekawe to druga zapowiedziana gra z uniwersum Star Treka w ostatnim czasie. Niedawno ogłoszono również Star Trek: Shadow Frontier od Bloober Team. Produkcja doczekała się pierwszego zwiastuna, który zapowiada przygodową grę akcji w stylistyce horroru.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.