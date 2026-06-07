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Nietypowy mix karcianki i symulatora gotowania na PC Gaming Show. Arcane Eats wraca z jeszcze większą zawartością

Mikołaj Berlik
2026/06/07 21:27
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Deckbuilder pozwala tworzyć dania dla goblinów, elfów i legendarnych kucharzy.

Na najnowszym PC Gaming Show zaprezentowano nowe demo Arcane Eats, czyli produkcji od Wonderbelly Games, która łączy elementy deckbuildingu z symulatorem gotowania w realiach fantasy. Gracze wcielają się w prowadzącego restaurację, w której serwuje się dania goblinom, orkom, wróżkom i krasnoludom, starając się jednocześnie zdobyć uznanie legendarnych kucharzy.

Arcane Eats
Arcane Eats

Arcane Eats – gotowanie w formie karcianej rozgrywki

Rozgrywka opiera się na budowaniu talii kart, które reprezentują składniki, narzędzia kuchenne oraz dodatki wpływające na efekt końcowy potraw. Każde danie powstaje poprzez odpowiednie łączenie kart, co pozwala tworzyć różnorodne kombinacje smaków i efektów.

Gracze muszą nie tylko przygotowywać potrawy, ale też zarządzać oczekiwaniami klientów i dostosowywać menu do ich preferencji. Wśród postaci pojawiają się m.in. parodie znanych kucharzy, którzy oceniają nasze kulinarne umiejętności i przyznają prestiżowe „Mythril Stars”.

GramTV przedstawia:

System progresji opiera się na trzech gildiach oferujących różne style gry – od ciężkich i sycących dań, przez magiczne przyprawy, aż po bardziej precyzyjne podejście do zarządzania kuchnią. Nowe demo pozwala sprawdzić rozbudowane mechaniki i eksperymentować z kolejnymi strategiami gotowania.

Tagi:

News
PC
zwiastun
PC Gaming Show
deckbuilder
PC Gaming Show 2026
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112