Nietypowy mix karcianki i symulatora gotowania na PC Gaming Show. Arcane Eats wraca z jeszcze większą zawartością

Na najnowszym PC Gaming Show zaprezentowano nowe demo Arcane Eats, czyli produkcji od Wonderbelly Games, która łączy elementy deckbuildingu z symulatorem gotowania w realiach fantasy. Gracze wcielają się w prowadzącego restaurację, w której serwuje się dania goblinom, orkom, wróżkom i krasnoludom, starając się jednocześnie zdobyć uznanie legendarnych kucharzy.

Arcane Eats – gotowanie w formie karcianej rozgrywki

Rozgrywka opiera się na budowaniu talii kart, które reprezentują składniki, narzędzia kuchenne oraz dodatki wpływające na efekt końcowy potraw. Każde danie powstaje poprzez odpowiednie łączenie kart, co pozwala tworzyć różnorodne kombinacje smaków i efektów.