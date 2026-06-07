Twierdza 4 oficjalnie! Kultowa seria wraca do swoich korzeni i kusi szybkim debiutem wersji demo na Steam

Jeszcze w tym miesiącu sprawdzimy nową odsłonę serii Twierdza.

Studio Firefly Studios oficjalnie zapowiedziało Twierdzę 4, nową odsłonę jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii strategii czasu rzeczywistego. Gra została ujawniona podczas wydarzenia PC Gaming Show i ma trafić na platformę Steam jeszcze w 2026 roku w ramach wczesnego dostępu. Twórcy określają ją mianem najbardziej ambitnej części cyklu, który liczy już 25 lat. Twierdza 4 o ficjalnie zapowiedziana. Pierwszy zwiastun prezentuje fragmenty rozgrywki z oczekiwanej strategii W materiale prezentującym grę pojawili się Samantha Béart oraz Ben Starr. Oboje nie tylko promują nową produkcję, ale również wcielają się w postacie obecne w samej grze.

Twierdza 4 pozostanie wierne fundamentom serii, koncentrując się na projektowaniu średniowiecznych twierdz, rozwijaniu gospodarki oraz prowadzeniu oblężeń. Tym razem twórcy stawiają jednak na znacznie większą skalę. Produkcja powstaje na silniku Unreal Engine 5, a budowa zamków ma być jeszcze mocniej powiązana z systemami ekonomicznymi oraz łańcuchami dostaw. Celem jest stworzenie rozbudowanego symulatora zarządzania warownią. Nowością będą również dynamiczne warunki pogodowe, cykl dnia i nocy oraz zmieniające się ukształtowanie terenu, które mają wpływać na przebieg rozgrywki i podejmowane decyzje strategiczne. Fani kampanii fabularnych mogą liczyć na pełnoprawną historię utrzymaną w charakterystycznym dla serii humorystycznym tonie. W grze pojawią się także powracające postacie znane z wcześniejszych części oraz zupełnie nowe scenki filmowe.

GramTV przedstawia:

Nie zabraknie również trybów sieciowych. Twierdza 4 zaoferuje rozgrywkę wieloosobową dla maksymalnie ośmiu graczy, a także kooperacyjne misje potyczek dla osób preferujących wspólną zabawę. Na premierę trzeba będzie jeszcze poczekać do końca 2026 roku. Jednak już 23 czerwca na Steam zadebiutuje demo Twierdzy 4, dzięki czemu każdy chętny będzie mógł sprawdzić tę grę w akcji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.