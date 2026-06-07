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Wardens of Avalon to nietypowe RPG w stylu Diablo z odbudową miasta. Pierwszy zwiastun gry pokazuje nietypową mechanikę

Radosław Krajewski
2026/06/07 21:52
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Może wyjść z tego jedna z najciekawszych gier RPG najbliższych lat.

Na PC Gaming Show 2026 zapowiedziano Wardens of Avalon, nowe action-RPG osadzone w mrocznym świecie fantasy. Produkcja stawia na dynamiczną walkę z hordami przeciwników, ale wyróżnia się również nietypowym elementem rozgrywki związanym z odbudową zniszczonego miasta.

Wardens of Avalon

Wardens of Avalon – odbudowa Camelotu w oryginalnej grze RPG

Fabuła gry koncentruje się na krainie Avalon, która pogrążyła się w chaosie po zdradzie wstrząsającej całym królestwem. Gracze wcielą się w członków zakonu Twilight Knights, których zadaniem będzie przywrócenie porządku i bezpieczeństwa na spustoszonych ziemiach.

Zwiastun zaprezentowany podczas wydarzenia pokazał klasyczne dla gatunku hack’n’slash starcia z licznymi przeciwnikami. Na ekranie nie zabrakło efektownych umiejętności, takich jak ogniste kule czy deszcze meteorów. Twórcy stawiają na widowiskową walkę oraz kooperacyjne starcia grup rycerzy z siłami zagrażającymi Avalonowi.

Najciekawszym elementem zapowiedzi okazał się jednak system związany z odbudową zniszczonych osad. W trailerze można dostrzec momenty, w których rycerze gromadzą się przy podupadłych budynkach. Chwilę później pojawiają się rusztowania, a zaniedbane konstrukcje zmieniają się w odnowione i znacznie bardziej przyjazne miejsca.

GramTV przedstawia:

Twórcy nie ujawnili szczegółów działania tego mechanizmu, ale wszystko wskazuje na to, że odbudowa miasta będzie miała realny wpływ na przebieg rozgrywki. To interesujące odejście od schematów znanych z większości gier typu Diablo lub Path of Exile 2, które zazwyczaj skupiają się wyłącznie na eliminowaniu przeciwników i zdobywaniu coraz lepszego wyposażenia.

Wardens of Avalon znajduje się jeszcze na wczesnym etapie produkcji. Gra ma trafić na rynek w 2027 roku. Zainteresowani mogą już odwiedzić kartę gry na Steamie.

Tagi:

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gameplay
rozgrywka
PC Gaming Show
action-RPG
hack'n'slash
hack and slash
legendy
PC Gaming Show 2026
Wardens of Avalon
Runes Studio
Radosław Krajewski

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