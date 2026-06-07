Arkheron rzuca rękawice Diablo 4 i Path of Exile 2 nietypowym podejściem. Gra byłego dewelopera Blizzarda w nowym zwiastunie

Nadchodzące Arkheron, które łączy elementy izometrycznego hack’n’slasha z PvPvE oraz battle royale, otrzymał zwiastun z rozgrywką, który prezentuje nowy tryb mający pomóc początkującym graczom odnaleźć się w wymagającym świecie rywalizacji. Deweloperzy z Bonfire Studios zapowiedzieli wprowadzenie trybu Spires, który ma stanowić pomost pomiędzy treningiem a główną formą zabawy.

Arkheron – pokazano nowy gameplay z oczekiwanej gry hack’n’slash z trybem battle royal

W Arkheron gracze wcielają się w Echoes i wspólnie z dwoma sojusznikami próbują wspiąć się na tajemniczą wieżę znajdującą się w zaświatach. Każda rozgrywka polega na eksplorowaniu kolejnych poziomów, eliminowaniu potworów, zdobywaniu wyposażenia oraz rozwijaniu swojej postaci przed starciami z innymi drużynami. Na końcu każdego piętra czeka bowiem pojedynek z przeciwnym zespołem, a zwycięzcy mogą kontynuować wspinaczkę.