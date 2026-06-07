Arkheron rzuca rękawice Diablo 4 i Path of Exile 2 nietypowym podejściem. Gra byłego dewelopera Blizzarda w nowym zwiastunie

To propozycja dla fanów hack’n’slashy oraz rozgrywki wieloosobowej.
Nadchodzące Arkheron, które łączy elementy izometrycznego hack’n’slasha z PvPvE oraz battle royale, otrzymał zwiastun z rozgrywką, który prezentuje nowy tryb mający pomóc początkującym graczom odnaleźć się w wymagającym świecie rywalizacji. Deweloperzy z Bonfire Studios zapowiedzieli wprowadzenie trybu Spires, który ma stanowić pomost pomiędzy treningiem a główną formą zabawy.
Arkheron – pokazano nowy gameplay z oczekiwanej gry hack’n’slash z trybem battle royal
W Arkheron gracze wcielają się w Echoes i wspólnie z dwoma sojusznikami próbują wspiąć się na tajemniczą wieżę znajdującą się w zaświatach. Każda rozgrywka polega na eksplorowaniu kolejnych poziomów, eliminowaniu potworów, zdobywaniu wyposażenia oraz rozwijaniu swojej postaci przed starciami z innymi drużynami. Na końcu każdego piętra czeka bowiem pojedynek z przeciwnym zespołem, a zwycięzcy mogą kontynuować wspinaczkę.
Podczas dotychczasowych testów społeczność zwracała uwagę na znaczącą różnicę poziomu trudności pomiędzy trybem treningowym a głównym trybem Ascension. Gracze po opuszczeniu treningu często trafiali do bardzo wymagających meczów, w których mierzyli się z doświadczonymi rywalami. Odpowiedzią na te uwagi ma być właśnie Spires. Nowy wariant rozgrywki zachowuje najważniejsze założenia trybu Ascension, jednak oferuje znacznie bardziej wyrozumiałe zasady. Uczestnicy otrzymają trzy szanse na osiągnięcie celu, dzięki czemu będą mogli spokojniej eksperymentować z wyposażeniem, umiejętnościami oraz strategiami, bez ryzyka natychmiastowego zakończenia całej próby po jednym nieudanym starciu.
GramTV przedstawia:
Bonfire Studios podkreśla tym samym, że zamierza aktywnie wykorzystywać informacje zwrotne napływające z testów. W przypadku produkcji nastawionych na rywalizację odpowiednie wprowadzenie nowych graczy do zabawy często okazuje się jednym z kluczowych elementów wpływających na długoterminowy sukces gry.