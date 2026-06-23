Wielki pokaz THQ Nordic już w sierpniu. Fani Darksiders 4 mają powody do nadziei

Wśród potencjalnych atrakcji wymienia się także Gothic Remake i Titan Quest 2.

Firma THQ Nordic ogłosiła datę tegorocznego wydarzenia THQ Nordic Showcase. Pokaz odbędzie się 7 sierpnia o godzinie 21:00 czasu polskiego i ma przynieść nowe informacje na temat najważniejszych projektów wydawcy. THQ Nordic Showcase 2026 już 7 sierpnia Choć zapowiedź wydarzenia nie zdradza konkretnych tytułów, można spodziewać się obecności kilku wyczekiwanych produkcji. Największe emocje wzbudza przede wszystkim Darksiders 4, które zostało oficjalnie zapowiedziane, ale wciąż nie doczekało się obszerniejszej prezentacji rozgrywki. Wczytywanie ramki mediów.

Wielu graczy liczy, że właśnie podczas sierpniowego pokazu zobaczymy pierwszy pełny gameplay nowej odsłony serii. Duże szanse na obecność podczas wydarzenia ma także Gothic Remake. Produkcja studia Alkimia Interactive zbliża się do premiery, a dodatkowe materiały lub nowe szczegóły wydają się bardzo prawdopodobne. Podczas pokazu mogą pojawić się również: Titan Quest 2

The Eternal Life of Goldman

Fatekeeper

GramTV przedstawia:

W przypadku The Eternal Life of Goldman wielu graczy oczekuje przede wszystkim ujawnienia daty premiery. Choć część fanów z pewnością liczy na kolejne odsłony kultowej serii, zapowiedź ewentualnego Gothic 2 Remake wydaje się obecnie mało prawdopodobna. Znacznie bardziej realny scenariusz zakłada pokaz nowej zawartości lub kolejnych materiałów z Gothic Remake. Dodatkowym impulsem może być również zbliżająca się konsolowa premiera klasycznej trylogii Gothic, która może zostać przypomniana podczas wydarzenia. Jak już wspomnieliśmy, THQ Nordic Showcase 2026 odbędzie się 7 sierpnia o godzinie 21:00 czasu polskiego. Jak żyć po Gothic 1 Remake? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić