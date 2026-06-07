Exodus w nowym gameplayu. Kosmiczne RPG z nowym materiałem na PC Gaming Show

Na PC Gaming Show zaprezentowano rozszerzony materiał z gry Exodus od Archetype Entertainment, który pokazuje nowe elementy rozgrywki skupione na eksploracji kosmosu, walce oraz wpływie relatywistycznego upływu czasu na świat gry.
Exodus – czas, decyzje i kosmiczna eksploracja
Nowy materiał prezentuje także rozbudowany system walki, w tym skradanie się, wykorzystanie gadżetów oraz starcia z użyciem broni energetycznych. Gracze mogą korzystać z technologii manipulujących materią, robotycznych wsparć oraz zdolności taktycznych, które pozwalają przechylić szalę zwycięstwa w trudnych sytuacjach.
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