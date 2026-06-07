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Exodus w nowym gameplayu. Kosmiczne RPG z nowym materiałem na PC Gaming Show

Mikołaj Berlik
2026/06/07 22:59
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Gracze zobaczą wpływ upływu czasu na świat i decyzje podejmowane w trakcie misji.

Na PC Gaming Show zaprezentowano rozszerzony materiał z gry Exodus od Archetype Entertainment, który pokazuje nowe elementy rozgrywki skupione na eksploracji kosmosu, walce oraz wpływie relatywistycznego upływu czasu na świat gry.

Exodus
Exodus

Exodus – czas, decyzje i kosmiczna eksploracja

Nowy materiał prezentuje także rozbudowany system walki, w tym skradanie się, wykorzystanie gadżetów oraz starcia z użyciem broni energetycznych. Gracze mogą korzystać z technologii manipulujących materią, robotycznych wsparć oraz zdolności taktycznych, które pozwalają przechylić szalę zwycięstwa w trudnych sytuacjach.

EXODUS to science fictionowa gra RPG z elementami akcji i przygody, w której wcielasz się w rolę Podróżnika – przywódcy ludzkości w walce o przetrwanie przeciwko Niebiańskim. Zobacz, jak potoczy się nasza ewolucja 40 000 lat w przyszłości, odkrywaj niezwykłe światy i zmierz się z samym czasem, by wpłynąć na losy przyszłych pokoleń.

GramTV przedstawia:

Decyzje podejmowane podczas wypraw mają bezpośredni wpływ na przyszłość świata, który zmienia się w czasie nieobecności gracza. Exodus będzie łączyć klasyczne inspiracje science fiction z nowoczesnym podejściem do narracji i rozgrywki.

Tagi:

News
PC
Steam
PC Gaming Show
Wizards of the Coast
Exodus
PC Gaming Show 2026
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112