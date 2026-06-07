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Starseeker: Astroneer Expeditions startuje 11 czerwca. Kosmiczna przygoda wchodzi do Early Access

Mikołaj Berlik
2026/06/07 21:40
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System Era wraca z kooperacyjną eksploracją planet i rozbudową baz

Podczas PC Gaming Show studio System Era Softworks zaprezentowało Starseeker: Astroneer Expeditions, czyli nową produkcję osadzoną w uniwersum znanym z Astroneer. Gra zmierza do Early Access na Steam już 11 czerwca i rozwija znane pomysły o bardziej rozbudowany tryb kooperacji oraz dynamiczne misje na różnych planetach.

Starseeker: Astroneer Expeditions
Starseeker: Astroneer Expeditions

Starseeker: Astroneer Expeditions – eksploracja, baza i deformowanie planet

Starseeker kontynuuje kierunek wyznaczony przez Astroneer, stawiając na eksplorację, crafting oraz swobodne kształtowanie terenu. Gracze będą mogli wspólnie przemierzać różne planety, zbierać surowce i walczyć z obcymi formami życia, jednocześnie rozwijając własną bazę-matkę.

Nowością jest bardziej rozbudowana struktura misji oraz centralna stacja kosmiczna, która pełni rolę hubu pomiędzy wyprawami. Z tego miejsca gracze wyruszają na kolejne ekspedycje, gdzie mogą zarówno eksplorować, jak i intensywnie ingerować w środowisko, deformując powierzchnię planet w celu zdobywania zasobów lub tworzenia przejść.

GramTV przedstawia:

Według twórców projekt będzie rozwijany w modelu Early Access przez około rok.

Tagi:

News
PC
zwiastun
PC Gaming Show
Starseeker: Astroneer Expeditions
PC Gaming Show 2026
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112