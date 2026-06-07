Starseeker: Astroneer Expeditions startuje 11 czerwca. Kosmiczna przygoda wchodzi do Early Access

Podczas PC Gaming Show studio System Era Softworks zaprezentowało Starseeker: Astroneer Expeditions, czyli nową produkcję osadzoną w uniwersum znanym z Astroneer. Gra zmierza do Early Access na Steam już 11 czerwca i rozwija znane pomysły o bardziej rozbudowany tryb kooperacji oraz dynamiczne misje na różnych planetach.

Starseeker: Astroneer Expeditions – eksploracja, baza i deformowanie planet

Starseeker kontynuuje kierunek wyznaczony przez Astroneer, stawiając na eksplorację, crafting oraz swobodne kształtowanie terenu. Gracze będą mogli wspólnie przemierzać różne planety, zbierać surowce i walczyć z obcymi formami życia, jednocześnie rozwijając własną bazę-matkę.