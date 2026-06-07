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Outward 2 w otwartej becie. Kontynuacja cenionego survival RPG już dostępna do testów

Mikołaj Berlik
2026/06/07 22:26
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Nine Dots Studio pozwala graczom sprawdzić wczesną wersję przed premierą w lipcu.

Podczas PC Gaming Show zaprezentowano Outward 2, czyli kontynuację od Nine Dots Studio. Gra trafiła właśnie do otwartej bety, pozwalając graczom sprawdzić wczesną wersję przed pełną premierą zaplanowaną na 7 lipca.

Outward 2
Outward 2

Outward 2 – survival, który nie wybacza błędów

Podobnie jak w pierwszej części, rozgrywka skupia się na realistycznym podejściu do przetrwania. Gracze muszą dbać o głód, pragnienie, ekwipunek i przygotowanie do każdej wyprawy. Kluczowe znaczenie ma planowanie, ponieważ każda decyzja wpływa na dalszy przebieg przygody.

Twórcy podkreślają, że system autozapisu ogranicza możliwość cofania decyzji, co wymusza ostrożne podejście do eksploracji i walki. W trybie hardcore każda porażka może nawet zakończyć się trwałą utratą zapisu, co jeszcze bardziej podnosi stawkę.

GramTV przedstawia:

W trakcie gry gracze rozwijają postać, ucząc się od trenerów, pokonując bossów i łącząc różne style walki dzięki systemowi klas. Survivalowy charakter produkcji oznacza również rozbudowane mechaniki craftingu i zarządzania ekwipunkiem, które pozostają kluczowe dla przetrwania w świecie Aurai.

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News
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zwiastun
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Outward
Outward 2
PC Gaming Show 2026
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112