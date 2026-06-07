Outward 2 w otwartej becie. Kontynuacja cenionego survival RPG już dostępna do testów

Podczas PC Gaming Show zaprezentowano Outward 2, czyli kontynuację od Nine Dots Studio. Gra trafiła właśnie do otwartej bety, pozwalając graczom sprawdzić wczesną wersję przed pełną premierą zaplanowaną na 7 lipca.

Outward 2 – survival, który nie wybacza błędów

Podobnie jak w pierwszej części, rozgrywka skupia się na realistycznym podejściu do przetrwania. Gracze muszą dbać o głód, pragnienie, ekwipunek i przygotowanie do każdej wyprawy. Kluczowe znaczenie ma planowanie, ponieważ każda decyzja wpływa na dalszy przebieg przygody.