Kultowa seria o wampirach otrzyma narracyjną grę RPG w stylu Disco Elysium. Pierwszy zwiastun pokazuje rozgrywkę

Twórcy określają swój projekt mianem fabularnego RPG. Zwiastun zdradza kilka istotnych szczegółów dotyczących klimatu i prawdopodobnego kierunku opowieści. Największą uwagę zwraca sposób prowadzenia dialogów. Interfejs rozmów przywodzi na myśl rozwiązania znane z Disco Elysium, sugerując, że narracja i wybory gracza odegrają kluczową rolę podczas rozgrywki. W pokazanych fragmentach można dostrzec liczne rozmowy, testy umiejętności oraz galerię ekscentrycznych postaci charakterystycznych dla Świata Mroku.

Choć twórcy nie ujawnili jeszcze wielu konkretów, zwiastun sugeruje silne powiązania z Sabbatem, jedną z najbardziej brutalnych i kontrowersyjnych frakcji w świecie Vampire: The Masquerade. W fabule pojawiają się odniesienia wskazujące, że bohater może być uczestnikiem lub ofiarą tak zwanego masowego Objęcia, rytuału polegającego na przemianie wielu ludzi w wampiry bez wyjaśnień, a następnie pogrzebaniu ich żywcem.

Według przedstawionych informacji protagonista ma być jedynym ocalałym z takiego wydarzenia. Co więcej, został pochowany pod Świątynią Wiecznych Szeptów, czyli wspólną siedzibą montrealskiego Sabbatu. Wszystko wskazuje więc na to, że organizacja znana z odrzucania człowieczeństwa, brutalnych działań i licznych spisków może znaleźć się w centrum opowieści.