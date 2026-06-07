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Kultowa seria o wampirach otrzyma narracyjną grę RPG w stylu Disco Elysium. Pierwszy zwiastun pokazuje rozgrywkę

Radosław Krajewski
2026/06/07 22:45
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Vampire: The Masquerade otrzyma nową grę.

Fani mrocznego świata wampirów otrzymali właśnie zapowiedź nowej produkcji osadzonej w uniwersum Vampire: The Masquerade. Podczas PC Gaming Show 2026 zaprezentowano pierwszy zwiastun gry Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers, za której powstanie odpowiada studio Flyos.

Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers

Vampire: The Masquerade — Eternal Whispers – popularna seria otrzyma grę w stylu Disco Elysium

Twórcy określają swój projekt mianem fabularnego RPG. Zwiastun zdradza kilka istotnych szczegółów dotyczących klimatu i prawdopodobnego kierunku opowieści. Największą uwagę zwraca sposób prowadzenia dialogów. Interfejs rozmów przywodzi na myśl rozwiązania znane z Disco Elysium, sugerując, że narracja i wybory gracza odegrają kluczową rolę podczas rozgrywki. W pokazanych fragmentach można dostrzec liczne rozmowy, testy umiejętności oraz galerię ekscentrycznych postaci charakterystycznych dla Świata Mroku.

Choć twórcy nie ujawnili jeszcze wielu konkretów, zwiastun sugeruje silne powiązania z Sabbatem, jedną z najbardziej brutalnych i kontrowersyjnych frakcji w świecie Vampire: The Masquerade. W fabule pojawiają się odniesienia wskazujące, że bohater może być uczestnikiem lub ofiarą tak zwanego masowego Objęcia, rytuału polegającego na przemianie wielu ludzi w wampiry bez wyjaśnień, a następnie pogrzebaniu ich żywcem.

Według przedstawionych informacji protagonista ma być jedynym ocalałym z takiego wydarzenia. Co więcej, został pochowany pod Świątynią Wiecznych Szeptów, czyli wspólną siedzibą montrealskiego Sabbatu. Wszystko wskazuje więc na to, że organizacja znana z odrzucania człowieczeństwa, brutalnych działań i licznych spisków może znaleźć się w centrum opowieści.

GramTV przedstawia:

Interesującym elementem zwiastuna jest również niemal całkowity brak scen walki. Pokazane materiały skupiają się przede wszystkim na dialogach, eksploracji i podejmowaniu decyzji.

Obecnie data premiery Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers pozostaje tajemnicą. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na karcie gry na Steam.

Tagi:

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zwiastun
RPG
rozgrywka
PC Gaming Show
Vampire: The Masquerade
Narracja
PC Gaming Show 2026
Flyos
Vampire: The Masquerade — Eternal Whispers
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Ostatni poniedziałek

Oby się okazało, że nareszcie dostaniemy dobrą grę ze Świata Mroku.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112