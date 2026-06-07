Total War: Warhammer 40,000 to uczta dla fanów strategii. Nowy gameplay zdradza szczegóły rozgrywki

Creative Assembly zaprezentowało nowe fragmenty rozgrywki z Total War: Warhammer 40,000.
Na pokazie PC Gaming Show 2026 nie zabrakło jednej z najbardziej oczekiwanych gier, czyli Total War: Warhammer 40,000. Twórcy zaprezentowali fragmenty z wczesnej wersji oczekiwanej strategii, pokazując rozgrywkę, zarówno podczas bezpośrednich starć dwóch armii, jak i zarządzania planetami. Tytuł prezentuje się niesamowicie dobrze i bez wątpienia będzie to jedna z najważniejszych premier. Niestety data premiery wciąż nie jest znana.
Total War: Warhammer 40,000 – nowy zwiastun z rozgrywką z oczekiwanej strategii od Creative Assembly
Zaprezentowane fragmenty rozgrywki pokazują starcia, w których uczestniczą między innymi Kosmiczni Marines, siły Chaosu oraz Orkowie. Twórcy stawiają na ogromny rozmach bitew, charakterystyczny zarówno dla serii Total War, jak i samego uniwersum Warhammera 40,000.
Materiał pokazuje, że działania wojenne będą prowadzone na wielu poziomach jednocześnie. Gracze zobaczą między innymi okręty bombardujące miasta z orbity, gigantyczne starcia armii na powierzchni planet, a także bardziej bezpośrednie pojedynki pojedynczych żołnierzy na polu bitwy. Skala konfliktów ma być jednym z najważniejszych elementów produkcji.
GramTV przedstawia:
Według przedstawionych informacji liczba jednostek biorących udział w walkach oraz tempo eliminacji przeciwników mają podkreślać brutalny charakter świata Warhammera 40,000. Wszystko wskazuje na to, że twórcy chcą jak najwierniej oddać nieustanną, totalną wojnę, która definiuje to uniwersum.
Choć data debiutu gry nadal nie została ujawniona, Creative Assembly zasugerowało, że gracze nie będą musieli długo czekać na możliwość sprawdzenia produkcji. Studio zachęca do śledzenia oficjalnych kanałów społecznościowych gry, gdzie mają pojawić się informacje dotyczące nadchodzących testów beta.
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