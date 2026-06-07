Total War: Warhammer 40,000 to uczta dla fanów strategii. Nowy gameplay zdradza szczegóły rozgrywki

Na pokazie PC Gaming Show 2026 nie zabrakło jednej z najbardziej oczekiwanych gier, czyli Total War: Warhammer 40,000. Twórcy zaprezentowali fragmenty z wczesnej wersji oczekiwanej strategii, pokazując rozgrywkę, zarówno podczas bezpośrednich starć dwóch armii, jak i zarządzania planetami. Tytuł prezentuje się niesamowicie dobrze i bez wątpienia będzie to jedna z najważniejszych premier. Niestety data premiery wciąż nie jest znana.

Total War: Warhammer 40,000 – nowy zwiastun z rozgrywką z oczekiwanej strategii od Creative Assembly

Zaprezentowane fragmenty rozgrywki pokazują starcia, w których uczestniczą między innymi Kosmiczni Marines, siły Chaosu oraz Orkowie. Twórcy stawiają na ogromny rozmach bitew, charakterystyczny zarówno dla serii Total War, jak i samego uniwersum Warhammera 40,000.