Kultowa seria wyłania się z cienia po 12 latach. Zapowiedziano remaster prawdziwego klasyka

Specjaliści od przywracania prawdziwych growych legend biorą się za odświeżenie kolejnej kultowej pozycji.

Podczas tegorocznego PC Gaming Show ogłoszono projekt, na który wielu fanów klasycznych gier czekało od lat. Studio Nightdive Studios pracuje nad remasterem kultowego Thief: The Dark Project, jednej z najważniejszych produkcji w historii gatunku skradanek. Thief: The Dark Project Remastered – kultowa seria skradanek wraca po 12 latach Zaprezentowany zwiastun nie ujawnił jeszcze wielu szczegółów, ale pozwolił rzucić okiem na kierunek, jaki obrali twórcy. Wszystko wskazuje na to, że Nightdive zamierza zachować charakter oryginału, jednocześnie dostosowując go do współczesnych standardów technicznych. Na pokazanych materiałach widać znajome lokacje, stylistykę i atmosferę, które pamiętają gracze z końcówki lat dziewięćdziesiątych, lecz całość prezentuje się wyraźnie lepiej na nowoczesnych ekranach.

W ubiegłym roku Nightdive zebrało wiele pochwał za odświeżoną wersję System Shock 2, która zachowała ducha klasyka, a jednocześnie otrzymała szereg usprawnień technicznych i jakościowych. Wśród nich znalazły się między innymi wsparcie dla kontrolerów, poprawki balansu rozgrywki oraz naprawa trybu wieloosobowego. Studio ma na koncie również odświeżone wersje Heretic, Hexen, czy Blood. Gra zaoferuje wszystkie misje z oryginalnego Thief: The Dark Project oraz aktualizacji Thief: Gold, zawierającą trzy nowe misje. Wszystko to w rozdzielczości 4K do 120 FPS-ów i wsparciem dla nowoczesnych kontrolerów. Gra zapewni też nowe koło broni, dzięki czemu rozgrywka będzie przyjemniejsza. Produkcja będzie chodzić na autorskim silniku KEX Engine stworzonym przez Nightdive.

GramTV przedstawia:

Oryginalny Thief: The Dark Project zadebiutował w 1998 roku i do dziś uznawany jest za jednego z pionierów skradanek z perspektywy pierwszej osoby. Gracze wcielali się w Garretta, mistrza złodziejskiego fachu, który przemierzał mroczne ulice Miasta, wykonując kolejne niebezpieczne zlecenia. Data premiery remastera nie została jeszcze ujawniona. Produkcja ma już swoją kartę na Steam.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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