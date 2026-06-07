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Wampiry, Berlin i zimna wojna. Red Kiss na PC Gaming Show

Mikołaj Berlik
2026/06/07 21:17
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PC Gaming Show ujawnia intrygujące RPG z systemem inspirowanym Citizen Sleeper.

Podczas PC Gaming Show zaprezentowano Red Kiss, nową produkcję od studia Wispfire oraz wydawcy Fellow Traveller, znanego m.in. z gry Citizen Sleeper. Nowa produkcja od razu przyciągnęła uwagę nietypowym połączeniem estetyki, klimatu i mechanik rozgrywki.

Red Kiss
Red Kiss

Red Kiss – wampiryczna intryga w cieniu zimnej wojny

Akcja gry osadzona jest w Berlinie 1989 roku, w ostatnich miesiącach zimnej wojny. Gracze wcielą się w postać powiązaną z siecią wampirzych agentów działających w ukryciu. Ich zdolność telepatycznej komunikacji pozwala na koordynowanie działań w czasach, gdy szybka łączność była luksusem niedostępnym dla większości świata.

Rozgrywka ma opierać się na systemie wyborów i ryzyka inspirowanym rozwiązaniami znanymi z Citizen Sleeper. Zamiast klasycznych rzutów kośćmi pojawia się mechanika losowości w formie „kołowego” systemu, gdzie segmenty wpływają na wynik akcji – od sukcesu po całkowitą porażkę.

GramTV przedstawia:

W trakcie gry gracze będą wykonywać nocne misje, zarządzać ekspozycją swojej wampirzej siatki oraz decydować, czy podporządkować się tajemniczemu przywódcy znanemu jako „Daddy”, czy też budować własną drogę w świecie pełnym manipulacji i zdrady. Każdy akt ma kończyć się większą operacją o charakterze heistowym, co nadaje produkcji wyraźny szpiegowski rytm.

Red Kiss nie posiada jeszcze daty premiery.

Tagi:

News
PC
zwiastun
zapowiedź
PC Gaming Show
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112