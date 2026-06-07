Wampiry, Berlin i zimna wojna. Red Kiss na PC Gaming Show

Podczas PC Gaming Show zaprezentowano Red Kiss, nową produkcję od studia Wispfire oraz wydawcy Fellow Traveller, znanego m.in. z gry Citizen Sleeper. Nowa produkcja od razu przyciągnęła uwagę nietypowym połączeniem estetyki, klimatu i mechanik rozgrywki.

Red Kiss – wampiryczna intryga w cieniu zimnej wojny

Akcja gry osadzona jest w Berlinie 1989 roku, w ostatnich miesiącach zimnej wojny. Gracze wcielą się w postać powiązaną z siecią wampirzych agentów działających w ukryciu. Ich zdolność telepatycznej komunikacji pozwala na koordynowanie działań w czasach, gdy szybka łączność była luksusem niedostępnym dla większości świata.