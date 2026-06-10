PS Plus Extra i Premium na czerwiec oficjalnie. Kapitalny zestaw dla fanów RPG

Najważniejszą grą w czerwcowej ofercie PlayStation Plus Extra i Premium jest natomiast Final Fantasy XVI. Jeśli wciąż nie jesteście pewni, czy warto poświęcić swój czas na zapoznanie się ze wspomnianym tytułem, to koniecznie przeczytajcie: Szok i niedowierzanie – recenzja Final Fantasy XVI. Poniżej znajdziecie z kolei pełną listę gier, które już za kilka dni wzbogacą bibliotekę usługi producenta konsol PlayStation.
PlayStation Plus Extra – nowe gry na czerwiec 2026
Final Fantasy XVI (PS5)
Sonic X Shadow Generations (PS4/PS5)
Kingdom Come: Deliverance (PS4/PS5)
Life is Strange: Double Exposure (PS5)
Farming Simulator 25 (PS5)
Blades of Fire (PS5)
Black Desert (PS5)
PlayStation Plus Premium – nowe gry na czerwiec 2026
Gitaroo Man
GramTV przedstawia:
Na koniec warto dodać, że wszystkie wymienione wyżej gry trafią w ręce abonentów PlayStation Plus Extra i Premium już 16 czerwca 2026 roku, czyli w najbliższy wtorek.
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