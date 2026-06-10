PS Plus Extra i Premium na czerwiec oficjalnie. Kapitalny zestaw dla fanów RPG

Sprawdźcie, jakie produkcje trafią niebawem do biblioteki usługi firmy Sony.

Zgodnie z tradycją Sony ujawniło dziś ofertę PlayStation Plus Extra i Premium. Okazuje się, że już niedługo w ręce abonentów usługi japońskiej firmy trafi kilka naprawdę świetnych produkcji. Już w przyszłym tygodniu klienci producenta konsol PlayStation otrzymają bowiem dostęp do m.in. takich tytułów jak Kingdom Come: Deliverance, Life is Strange: Double Exposure czy Sonic X Shadow Generations.

Najważniejszą grą w czerwcowej ofercie PlayStation Plus Extra i Premium jest natomiast Final Fantasy XVI. Jeśli wciąż nie jesteście pewni, czy warto poświęcić swój czas na zapoznanie się ze wspomnianym tytułem, to koniecznie przeczytajcie: Szok i niedowierzanie – recenzja Final Fantasy XVI. Poniżej znajdziecie z kolei pełną listę gier, które już za kilka dni wzbogacą bibliotekę usługi producenta konsol PlayStation. PlayStation Plus Extra – nowe gry na czerwiec 2026 Final Fantasy XVI (PS5)

(PS5) Sonic X Shadow Generations (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Kingdom Come: Deliverance (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Life is Strange: Double Exposure (PS5)

(PS5) Farming Simulator 25 (PS5)

(PS5) Blades of Fire (PS5)

(PS5) Black Desert (PS5) PlayStation Plus Premium – nowe gry na czerwiec 2026 Gitaroo Man

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że wszystkie wymienione wyżej gry trafią w ręce abonentów PlayStation Plus Extra i Premium już 16 czerwca 2026 roku, czyli w najbliższy wtorek. Wczytywanie ramki mediów.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.