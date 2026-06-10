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PS Plus Extra i Premium na czerwiec oficjalnie. Kapitalny zestaw dla fanów RPG

Mikołaj Ciesielski
2026/06/10 19:15
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Sprawdźcie, jakie produkcje trafią niebawem do biblioteki usługi firmy Sony.

Zgodnie z tradycją Sony ujawniło dziś ofertę PlayStation Plus Extra i Premium. Okazuje się, że już niedługo w ręce abonentów usługi japońskiej firmy trafi kilka naprawdę świetnych produkcji. Już w przyszłym tygodniu klienci producenta konsol PlayStation otrzymają bowiem dostęp do m.in. takich tytułów jak Kingdom Come: Deliverance, Life is Strange: Double Exposure czy Sonic X Shadow Generations.

Oferta PlayStation Plus Extra i Premium na czerwiec 2026
Oferta PlayStation Plus Extra i Premium na czerwiec 2026

Najważniejszą grą w czerwcowej ofercie PlayStation Plus Extra i Premium jest natomiast Final Fantasy XVI. Jeśli wciąż nie jesteście pewni, czy warto poświęcić swój czas na zapoznanie się ze wspomnianym tytułem, to koniecznie przeczytajcie: Szok i niedowierzanie – recenzja Final Fantasy XVI. Poniżej znajdziecie z kolei pełną listę gier, które już za kilka dni wzbogacą bibliotekę usługi producenta konsol PlayStation.

PlayStation Plus Extra – nowe gry na czerwiec 2026

  • Final Fantasy XVI (PS5)
  • Sonic X Shadow Generations (PS4/PS5)
  • Kingdom Come: Deliverance (PS4/PS5)
  • Life is Strange: Double Exposure (PS5)
  • Farming Simulator 25 (PS5)
  • Blades of Fire (PS5)
  • Black Desert (PS5)

PlayStation Plus Premium – nowe gry na czerwiec 2026

  • Gitaroo Man

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że wszystkie wymienione wyżej gry trafią w ręce abonentów PlayStation Plus Extra i Premium już 16 czerwca 2026 roku, czyli w najbliższy wtorek.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://blog.playstation.com/2026/06/10/playstation-plus-game-catalog-for-june-final-fantasy-xvi-sonic-x-shadow-generations-kingdom-come-deliverance-and-more/

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Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112