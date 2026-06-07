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2 Fights 2 Tight Spaces z niespodziewaną premierą. Deckbuilder brawler już dostępny

Mikołaj Berlik
2026/06/07 21:53
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Sequel kultowej gry akcji z kartami trafia do Early Access i dodaje tryb co-op.

Na PC Gaming Show zaprezentowano 2 Fights 2 Tight Spaces, czyli kontynuację popularnej gry Fights in Tight Spaces. Nowa odsłona została od razu udostępniona w Early Access, co oznacza, że gracze mogą sprawdzić ją natychmiast po premierowej prezentacji.

2 Fights 2 Tight Spaces
2 Fights 2 Tight Spaces

2 Fights 2 Tight Spaces – więcej akcji, więcej chaosu

Kontynuacja rozwija pomysł znany z oryginału, łącząc mechaniki deckbuildingu z dynamiczną walką w zamkniętych przestrzeniach. Gracze nadal wykorzystują karty do wykonywania ataków, uników i efektownych akcji, jednak tym razem rozgrywka została rozszerzona o nowe elementy, w tym możliwość korzystania z otoczenia jako broni.

Jedną z największych nowości jest tryb kooperacji, który pozwala wspólnie eliminować przeciwników i łączyć strategie w czasie rzeczywistym. Wprowadzono także system broni, które mogą zmieniać działanie kart w zależności od wyposażenia postaci, co zwiększa liczbę dostępnych kombinacji.

GramTV przedstawia:

Twórcy postarali się skupić na bardziej widowiskowej oprawie i jeszcze większej interaktywności środowiska, co ma sprawić, że starcia będą bardziej filmowe i nieprzewidywalne niż w poprzedniej części.

Tagi:

News
PC
zwiastun
premiera
early access
PC Gaming Show
fights in tight spaces
PC Gaming Show 2026
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112