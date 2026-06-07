2 Fights 2 Tight Spaces z niespodziewaną premierą. Deckbuilder brawler już dostępny

Na PC Gaming Show zaprezentowano 2 Fights 2 Tight Spaces, czyli kontynuację popularnej gry Fights in Tight Spaces. Nowa odsłona została od razu udostępniona w Early Access, co oznacza, że gracze mogą sprawdzić ją natychmiast po premierowej prezentacji.

2 Fights 2 Tight Spaces – więcej akcji, więcej chaosu

Kontynuacja rozwija pomysł znany z oryginału, łącząc mechaniki deckbuildingu z dynamiczną walką w zamkniętych przestrzeniach. Gracze nadal wykorzystują karty do wykonywania ataków, uników i efektownych akcji, jednak tym razem rozgrywka została rozszerzona o nowe elementy, w tym możliwość korzystania z otoczenia jako broni.