Armatus przypomina połączenie roguelite i dynamicznej strzelanki. Nowy zwiastun pokazuje piekło w Paryżu

Na ostatnim PC Games Show zaprezentowano nowy zwiastun Armatus, na którym poznaliśmy okno premiery tytułu. Armatus przeniesie graczy do alternatywnej wersji Paryża, który został zniszczony przez nadprzyrodzony kataklizm. Otwarcie tajemniczej szczeliny doprowadziło do pojawienia się demonów i innych niebezpiecznych istot, które opanowały miasto, zamieniając je w miejsce walki o przetrwanie.

Armatus – wojownik przeciwko demonicznej inwazji

Gracze wcielą się w członka tajemniczego zakonu wojowników przywołanego przez ocalałych mieszkańców. Zadaniem bohatera będzie przedzieranie się przez kolejne obszary pełne przeciwników i stopniowe odzyskiwanie kontroli nad miastem. Rozgrywka koncentruje się na dynamicznych starciach z wykorzystaniem broni palnej oraz nadprzyrodzonych umiejętności. Wraz z postępami będziemy odblokowywać nowe moce i ulepszenia, dzięki którym postać ma przechodzić drogę od stosunkowo zwykłego wojownika do niemal boskiej siły zdolnej stawić czoła najgroźniejszym przeciwnikom.