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Armatus przypomina połączenie roguelite i dynamicznej strzelanki. Nowy zwiastun pokazuje piekło w Paryżu

Mikołaj Berlik
2026/06/08 10:00
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Twórcy zaprezentowali świeży materiał podczas PC Games Show.

Na ostatnim PC Games Show zaprezentowano nowy zwiastun Armatus, na którym poznaliśmy okno premiery tytułu. Armatus przeniesie graczy do alternatywnej wersji Paryża, który został zniszczony przez nadprzyrodzony kataklizm. Otwarcie tajemniczej szczeliny doprowadziło do pojawienia się demonów i innych niebezpiecznych istot, które opanowały miasto, zamieniając je w miejsce walki o przetrwanie.

Armatus
Armatus

Armatus – wojownik przeciwko demonicznej inwazji

Gracze wcielą się w członka tajemniczego zakonu wojowników przywołanego przez ocalałych mieszkańców. Zadaniem bohatera będzie przedzieranie się przez kolejne obszary pełne przeciwników i stopniowe odzyskiwanie kontroli nad miastem. Rozgrywka koncentruje się na dynamicznych starciach z wykorzystaniem broni palnej oraz nadprzyrodzonych umiejętności. Wraz z postępami będziemy odblokowywać nowe moce i ulepszenia, dzięki którym postać ma przechodzić drogę od stosunkowo zwykłego wojownika do niemal boskiej siły zdolnej stawić czoła najgroźniejszym przeciwnikom.

Świat się skończył. Demony opanowały niegdyś tętniące życiem ulice, a rzeczywistość rozpada się na kawałki. Upadek jest nieunikniony. Ukryci za świętymi zaklęciami ostatni ocalali są przekonani, że są jedynymi ludźmi, którzy przeżyli. Ich jedyną nadzieją jest to, że przedrzesz się przez chaos i przyniesiesz im zbawienie. Jednak zniszczone dzielnice Paryża ustępują miejsca coraz bardziej demonicznym piekielnym krajobrazom, zamieszkałym przez coraz potężniejsze i bardziej groteskowe potwory.

Najnowszy zwiastun pokazuje fragmenty walki, rozwój arsenału oraz część potworów zamieszkujących zrujnowany Paryż.

GramTV przedstawia:

Armatus ma zadebiutować zimą na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Źródło:https://gamingbolt.com/armatus-gets-a-new-trailer-more-gameplay-showcased

Tagi:

News
PC
zwiastun
Nintendo
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112