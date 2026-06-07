ReVamp zbliża się do testów. Roguelike o budowaniu zamku i armii nieumarłych

Właśnie zaprezentowano ReVamp, czyli nową grę od Digital Sun, znanego wcześniej z produkcji Moonlighter oraz Cataclismo. Tytuł szybko zwrócił uwagę nietypowym połączeniem budowania twierdzy, zarządzania armią nieumarłych i bezpośredniej walki.

ReVamp – zamek, nieumarli i obrona przed intruzami

W ReVamp gracze wcielają się w władcę zamku, który musi projektować własną fortecę z dostępnych elementów, tworząc skomplikowane układy korytarzy i pułapek. Celem jest skuteczna obrona przed atakującymi łowcami wampirów i innymi zagrożeniami.