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ReVamp zbliża się do testów. Roguelike o budowaniu zamku i armii nieumarłych

Mikołaj Berlik
2026/06/07 22:03
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Nowa gra twórców Moonlighter pozwoli bronić własnej twierdzy przed łowcami wampirów.

Właśnie zaprezentowano ReVamp, czyli nową grę od Digital Sun, znanego wcześniej z produkcji Moonlighter oraz Cataclismo. Tytuł szybko zwrócił uwagę nietypowym połączeniem budowania twierdzy, zarządzania armią nieumarłych i bezpośredniej walki.

ReVamp
ReVamp

ReVamp – zamek, nieumarli i obrona przed intruzami

W ReVamp gracze wcielają się w władcę zamku, który musi projektować własną fortecę z dostępnych elementów, tworząc skomplikowane układy korytarzy i pułapek. Celem jest skuteczna obrona przed atakującymi łowcami wampirów i innymi zagrożeniami.

Rozgrywka łączy elementy strategii i roguelike’a, ponieważ każda próba obrony zamku przebiega inaczej, a układ pomieszczeń oraz rozmieszczenie jednostek ma kluczowe znaczenie. Gracz nie tylko planuje obronę, ale również bierze bezpośredni udział w walce, stając się ostatnią linią obrony swojej twierdzy.

GramTV przedstawia:

Twórcy ogłosili, że ReVamp wkrótce trafi do fazy playtestów, do których będzie można dołączyć poprzez zapis na Discordzie.

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News
PC
zwiastun
zapowiedź
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Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112