Nowość od Nintendo od razu po polsku na Switcha 2. Polscy gracze zagrają na premierę w rodzimym języku

Oby częściej nowości od Nintendo oferowały już w dniu premiery polski język.

Podczas ostatniego Nintendo Direct firma oficjalnie zapowiedziała Nintendo Switch Sports Resort, czyli duchowego następcę kultowego Wii Sports Resort. Produkcja trafi wyłącznie na Nintendo Switch 2 już 22 października 2026 roku, a cyfrowe zamówienia przedpremierowe w Nintendo eShop już wystartowały. Cena gry została ustalona na 212,80 zł. Nintendo Switch Sports Resort na premierę otrzyma polski język Nowa odsłona zabierze graczy ponownie na doskonale znaną wyspę Wuhu Island, która przed laty stała się symbolem serii Wii Sports Resort. Nintendo zamierza połączyć sprawdzone atrakcje z zupełnie nowymi pomysłami, wykorzystując przy tym możliwości kontrolerów Joy Con 2.

Szczególnie dobrą wiadomością dla polskich graczy jest potwierdzenie polskiej wersji językowej Nintendo Switch Sports Resort od dnia premiery. Informacja została potwierdzona na oficjalnej stronie gry. Dzięki temu rodzinny i imprezowy charakter produkcji będzie jeszcze bardziej przystępny dla wszystkich graczy. Twórcy przygotowali łącznie 12 sportowych konkurencji. Wśród nich znajdzie się pięć dyscyplin znanych z wydanego w 2022 roku Nintendo Switch Sports. Powrócą tenis, siatkówka, kręgle, koszykówka oraz golf. Do zestawu dołączą również konkurencje dobrze znane fanom ery Wii. Na liście znalazły się boks, tenis stołowy, łucznictwo, wyścigi na skuterach wodnych oraz lot samolotem nad wyspą Wuhu Island.

GramTV przedstawia:

Po raz pierwszy w historii serii gracze otrzymają możliwość jazdy na deskorolce sterowanej ruchem oraz udziału w niezwykle nietypowych pojedynkach w siłowaniu na kciuki. W tej humorystycznej konkurencji rywalizacja będzie odbywać się przy użyciu jednego palca. Dodatkowo w grze pojawi się minigra ze skakanką, pełniąca rolę rozgrzewki przed właściwymi zawodami. Nintendo zapowiada pełne wykorzystanie funkcji nowych kontrolerów Joy Con 2. W zależności od wybranej konkurencji gracze będą mogli zamienić je w rakiety tenisowe, łuki czy manetki pojazdów. Wszystkie dyscypliny mają opierać się na intuicyjnym sterowaniu ruchowym, które od początku było fundamentem całej serii. W grze nie zabraknie również znanych ludzików Mii oraz nowoczesnych awatarów Sportsmates.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.