Onimusha: Way of the Sword zapowiedziane na Switcha 2

Wcześniej nie było o tym mowy. Teraz jednak ujawniono wszystko podczas Nintendo Direct 2026.
Switch 2 z Onimusha: Way of the Sword
Oficjalnie więc można ogłosić, iż Onimusha: Way of the Sword zmierza na Nintendo Switch 2. Będzie to dopiero trzecia cześć cyklu, która będzie dostępna na konsoli Nintendo. Wcześniej stosownych portów doczekały się również Onimusha: Warlords i Onimusha 2: Samurai's Destiny, które trafiły na pierwszego Switcha. Premiera już 25 września 2026 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!