Onimusha: Way of the Sword zapowiedziane na Switcha 2

Za 3 miesiące na rynek trafi nowa odsłona serii Onimusha. Okazuje się jednak, że zagrają w nią posiadacze jeszcze jednej platformy.

Wcześniej nie było o tym mowy. Teraz jednak ujawniono wszystko podczas Nintendo Direct 2026.

Switch 2 z Onimusha: Way of the Sword

Oficjalnie więc można ogłosić, iż Onimusha: Way of the Sword zmierza na Nintendo Switch 2. Będzie to dopiero trzecia cześć cyklu, która będzie dostępna na konsoli Nintendo. Wcześniej stosownych portów doczekały się również Onimusha: Warlords i Onimusha 2: Samurai's Destiny, które trafiły na pierwszego Switcha. Premiera już 25 września 2026 roku.