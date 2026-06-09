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Onimusha: Way of the Sword zapowiedziane na Switcha 2

Maciej Petryszyn
2026/06/09 16:13
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Za 3 miesiące na rynek trafi nowa odsłona serii Onimusha. Okazuje się jednak, że zagrają w nią posiadacze jeszcze jednej platformy.

Wcześniej nie było o tym mowy. Teraz jednak ujawniono wszystko podczas Nintendo Direct 2026.

Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Switch 2 z Onimusha: Way of the Sword

Oficjalnie więc można ogłosić, iż Onimusha: Way of the Sword zmierza na Nintendo Switch 2. Będzie to dopiero trzecia cześć cyklu, która będzie dostępna na konsoli Nintendo. Wcześniej stosownych portów doczekały się również Onimusha: Warlords i Onimusha 2: Samurai's Destiny, które trafiły na pierwszego Switcha. Premiera już 25 września 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Rozpoczyna się walka Onimushy – Musashiego Miyamoto. Staw czoła potwornym Gienmom, korzystając z różnorodnych akcji szermierczych. Co więcej, dzięki sterowaniu ruchem za pomocą kontrolerów Joy-Con 2 możliwa jest również intuicyjna rozgrywka. Krocz drogą miecza we własnym stylu! – możemy wyczytać w opisie zwiastuna. Gra ukaże się również na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Tagi:

News
Capcom
Nintendo Direct
Switch 2
Nintendo Switch 2
Onimusha: Way of the Sword
Nintendo Direct 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112