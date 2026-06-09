Kingdom Hearts 4 wyszło z cienia. Dynamiczny gameplay zapowiada miks Final Fantasy i Disneya

Musiały minąć 4 długie lata od pierwszej zapowiedzi, by Kingdom Hearts 4 ponownie nam o sobie przypomniało. Stało się to podczas Nintendo Direct 2026..

To tam otrzymaliśmy gameplay z nadchodzącej produkcji. Oraz dwie miłe informacje dla posiadaczy Nintendo Switch 2.

Kingdom Hearts 4 i Kingdom Hearts Collection zmierzają na Switcha 2,

No więc Kingdom Hearts 4 ukaże się… Nie no, nie ma tak dobrze. Daty premiery czwartej odsłony serii nie znamy, wiemy natomiast, iż w momencie ukazania się na rynku na innych platformach trafi ona również na Nintendo Switch 2. Na dokładkę otrzymaliśmy dynamiczny gameplay, gdzie postacie ze światów Square Enix, jak Final Fantasty, przeplatają się z bohaterami Disneya.