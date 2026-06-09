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Kingdom Hearts 4 wyszło z cienia. Dynamiczny gameplay zapowiada miks Final Fantasy i Disneya

Maciej Petryszyn
2026/06/09 20:00
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Musiały minąć 4 długie lata od pierwszej zapowiedzi, by Kingdom Hearts 4 ponownie nam o sobie przypomniało. Stało się to podczas Nintendo Direct 2026..

To tam otrzymaliśmy gameplay z nadchodzącej produkcji. Oraz dwie miłe informacje dla posiadaczy Nintendo Switch 2.

Kingdom Hearts 4
Kingdom Hearts 4

Kingdom Hearts 4 i Kingdom Hearts Collection zmierzają na Switcha 2,

No więc Kingdom Hearts 4 ukaże się… Nie no, nie ma tak dobrze. Daty premiery czwartej odsłony serii nie znamy, wiemy natomiast, iż w momencie ukazania się na rynku na innych platformach trafi ona również na Nintendo Switch 2. Na dokładkę otrzymaliśmy dynamiczny gameplay, gdzie postacie ze światów Square Enix, jak Final Fantasty, przeplatają się z bohaterami Disneya.

GramTV przedstawia:

Ale to nie wszystko! Dotychczas fani serii mogli ogrywać trzy poprzednie jej odsłony wyłącznie poprzez tzw. Cloud Version, czyli w chmurze. Ale to już niedługo stanie się przeszłością. 8 października 2026 roku na rynek trafi Kingdom Hearts Collection [I～III]. W ramach tego zestawu, jak nietrudno się domyślić, zgarniemy trzy wcześniejsze części, które trafiały na rynek między 2002 a 2019 rokiem. Na koniec – posiadacze wersji z chmury będą mogli liczyć na 50% zniżki przy zakupi wersji natywnych.

Tagi:

News
Square Enix
Nintendo Direct
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts IV
Switch 2
Nintendo Switch 2
Kingdom Hearts 4
Kingdom Hearts Collection
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112