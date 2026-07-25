Final Fantasy XIV: Evercold z masą zapowiedzi. Square Enix nie szczędziło informacji podczas Fantasy XIV Fan Festival w Berlinie

Podczas minionego Final Fantasy XIV Fan Festival w Berlinie, Square Enix ujawniło mnóstwo informacji na temat swojego tytułu sieciowego.

Podczas Final Fantasy XIV Fan Festival w Berlinie Square Enix ujawniło szereg nowych informacji na temat nadchodzącego dodatku Evercold. Twórcy zaprezentowali nowy zwiastun, przedstawili kolejną klasę postaci, pokazali nowe lokacje oraz zdradzili wiele zmian, które trafią do gry wraz z aktualizacją 8.0 i kolejną łatką 8.1. Final Fantasy XIV: Evercold z masą zapowiedzi Na początku prezentacji pokazano nowy zwiastun dodatku Evercold, prezentujący obie nowe profesje, które pojawią się w grze. Materiał pokazał między innymi niewielką Miqo'te korzystającą z tajemniczego magicznego artefaktu oraz wcześniej zapowiadaną klasę obrońcy wyposażoną w futurystyczną tarczę typu Magitek. Zwiastun możecie zobaczyć na końcu newsa. Producent i reżyser gry Naoki “Yoshi-P” Yoshida zdradził również więcej informacji o fabule dodatku. Akcja Evercold będzie rozgrywać się na ogromnych statkach unoszących się wysoko nad zamarzniętym światem. Każdy z nich będzie reprezentował inny żywioł, między innymi wodę czy ogień. W historii pojawi się również wielu nowych bohaterów, w tym postać będąca nową główną klasą tanka.

Square Enix oficjalnie zapowiedziało nową klasę obrońcy o nazwie Bastion. Twórcy poinformowali, że będzie pełnić rolę Main Tanka, rozpocznie rozgrywkę od 90. poziomu, będzie korzystać z broni Skyltborg oraz, że zadanie odblokowujące klasę rozpocznie się w Limsa Lominsa. Zwiastun tej klasy również możecie zobaczyć na końcu newsa. Yoshida potwierdził również, że więcej informacji o nowej fizycznej klasie dystansowej zostanie ujawnionych podczas Fan Festivalu w Tokio, który odbędzie się jeszcze w tym roku. Podczas prezentacji pokazano obszerny fragment rozgrywki z pierwszej nowej lokacji o nazwie Naglfar – The Realmship of Water. Region utrzymany jest w nordyckiej stylistyce fantasy i według twórców stanowi przykład nowych kierunków artystycznych, które zostaną wykorzystane w dodatku. Centralnym punktem statku będzie Arkcrystal, tajemniczy kryształ przypominający Aetheryte. Yoshida wyjaśnił, że odegra on bardzo ważną rolę w fabule dodatku. Na pokładzie Naglfara znajdzie się również nowe miasto graczy o nazwie Falgarthr, które stanie się głównym centrum spotkań społeczności. Drugą zaprezentowaną lokacją było Hringhorni – The Realmship of Fire. Obszar utrzymany jest w znacznie bardziej przemysłowym klimacie, pełnym pieców, lawy i metalowych konstrukcji. Charakterystyczna kopuła chroniąca statek nadaje niebu wyjątkową kolorystykę. Yoshida podkreślił, że mimo iż wszystkie nowe mapy znajdują się na pokładach latających statków, ich rozmiary będą porównywalne, a niekiedy nawet większe od terenów znanych z poprzednich dodatków. Jedną z największych nowości będzie przebudowa systemu progresji głównej fabuły. Po ukończeniu początkowego zadania gracze otrzymają dostęp praktycznie do całego świata dodatku i będą mogli wykonywać kolejne wątki w różnej kolejności. Choć przebieg przygody stanie się bardziej swobodny, wszystkie ścieżki fabularne ostatecznie połączą się w jednym punkcie. Evercold wprowadzi również nowy system Auto Content Balancing. Pozwoli on graczom odwiedzać lochy nawet wtedy, gdy poszczególni członkowie drużyny będą mieli różne poziomy klas. Przeciwnicy będą automatycznie dostosowywać swoją siłę do poziomu postaci, dzięki czemu wspólna gra stanie się znacznie łatwiejsza niezależnie od postępów fabularnych. Zmian doczeka się również system nagród w lochach, który ma zapewnić graczom większą swobodę rozwoju postaci. Nowe rozwiązania obejmą jednak wyłącznie zawartość dodaną w aktualizacji 8.0. Square Enix pokazało także działanie zapowiedzianych wcześniej Character Action Skins. System pozwoli zmieniać animacje zarówno podstawowych czynności, takich jak teleportacja, a nawet umiejętności bojowych. Podczas prezentacji pokazano kilka przykładów nowych efektów, w tym lodową animację teleportacji oraz wariant inspirowany klasą Reaper. Animacje podstawowych czynności pojawią się wraz z premierą Evercold, natomiast nowe animacje umiejętności klas zostaną dodane w aktualizacji 8.1.

GramTV przedstawia:

Twórcy zapowiedzieli dalsze rozszerzenie kreatora postaci. Już w wersji 8.0 pojawi się wiele nowych opcji wyglądu, natomiast łatka 8.1 doda kolejne elementy zależne od rasy. Przykładowo Viera oraz Lalafell będą mogli usunąć charakterystyczne przyciemnienie wokół nosa, Miqo'te otrzymają możliwość wyłączenia wojennych malunków, a zarówno męskie, jak i żeńskie Au Ra będą mogły dowolnie łączyć różne modele rogów niezależnie od wybranego typu twarzy. Yoshida żartobliwie odniósł się również do często zgłaszanych przez graczy próśb o suwaki regulujące pośladki oraz dłuższe fryzury, jednak nie ujawnił żadnych konkretnych planów w tym zakresie. Evercold wprowadzi również nowy system aktywności nazwany roboczo World Raids, który ma ożywić rzadziej odwiedzane lokacje. Choć szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, Yoshida potwierdził, że nazwa systemu może jeszcze ulec zmianie. Znacząco usprawnione zostaną także zadania fabularne. Gra otrzyma funkcję automatycznego przemieszczania się pomiędzy kolejnymi celami misji. Nowość będzie stopniowo wdrażana również do starszych dodatków. Square Enix ujawniło także więcej informacji na temat nowego poziomu trudności rajdów. Nowy wariant zostanie umieszczony pomiędzy poziomami Normal i Savage. Jego głównym zadaniem będzie przygotowanie graczy do najtrudniejszych wyzwań poprzez umożliwienie zdobywania wyposażenia zbliżającego ich do poziomu ekwipunku wykorzystywanego w rajdach Savage. Twórcy podkreślili jednocześnie, że doświadczeni gracze nie będą zmuszeni do przechodzenia nowego poziomu trudności, aby odblokować zawartość Savage. Zapowiedziano również system same-region player matching, który połączy graczy z całego regionu podczas wyszukiwania drużyn. Rozwiązanie ma znacząco usprawnić działanie Party Findera. Pierwsze testy odbędą się 12 października w Japonii i potrwają 24 godziny. Po ich zakończeniu funkcja zostanie udostępniona kolejnym regionom. Jedną z największych zapowiedzi okazała się całkowita przebudowa systemu Chocobo Companion. Po premierze aktualizacji 8.1 gracze będą mogli zabierać swoje Chocobo do instancjonowanych lochów. Dwie osoby będą mogły stworzyć pełną czteroosobową drużynę wraz ze swoimi towarzyszami, a poziom trudności lochów zostanie automatycznie dopasowany do poziomu oraz roli Chocobo. Przebudowany zostanie również system hodowli Chocobo, sposób ich przyzywania oraz podstawowe komendy sterujące. Twórcy zapewnili jednocześnie, że obecne poziomy wszystkich Chocobo zostaną zachowane i przeniesione do nowego systemu. Final Fantasy XIV Fan Festival w Berlinie przyniósł jedną z największych prezentacji dodatku Evercold do tej pory. Square Enix zapowiedziało nie tylko nowe lokacje i klasę Bastion, ale także szereg głębokich zmian w systemach rozgrywki, personalizacji postaci oraz progresji, które mają znacząco odświeżyć Final Fantasy XIV wraz z premierą aktualizacji 8.0 i późniejszej wersji 8.1. Dla zainteresowanych przebiegiem eventu zostawiamy poniżej zapis transmisji z tego wydarzenia.