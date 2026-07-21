Dodatek Pieśni Przeszłości do Wiedźmina 3: Dziki Gon zobaczymy już podczas Gamescom 2026

Dodatek Pieśni Przeszłości, zapowiedziany w maju jako ostatnie DLC z przygodami Geralta z Rivii, zostanie szerzej zaprezentowany podczas Gamescom Opening Night Live, które odbędzie się 25 sierpnia. Dotychczas twórcy ujawnili jedynie krótki opis rozszerzenia oraz nową grafikę przedstawiającą Geralta. Okazuje się jednak, że od samego początku planowano pełnoprawną prezentację podczas tegorocznych targów Gamescom.

Dodatek do Wiedźmina 3 zobaczymy podczas wydarzenia Gamescom 2026

CD Projekt RED oficjalnie potwierdził swój udział w Gamescom 2026 i zapowiedział, że podczas ceremonii otwarcia wydarzenia zostaną ujawnione nowe informacje dotyczące Wiedźmina 3: Pieśni Przeszłości. Oprócz prezentacji podczas Gamescom Opening Night Live, rozszerzenie będzie można zobaczyć również na stoisku studia znajdującym się na terenie targów. Osoby odwiedzające Gamescom będą mogły obejrzeć specjalny pokaz dodatku, jednak nie otrzymają możliwości samodzielnego wypróbowania gry. CD Projekt RED przygotowuje prezentację prowadzoną przez przedstawicieli studia. Tę samą wersję gry zobaczą również przedstawiciele mediów, co oznacza, że zarówno dziennikarze, jak i gracze będą musieli jeszcze poczekać na pierwsze grywalne demo.