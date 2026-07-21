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Dodatek Pieśni Przeszłości do Wiedźmina 3: Dziki Gon zobaczymy już podczas Gamescom 2026

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/21 18:30
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CD Projekt RED ujawnił, kiedy gracze po raz pierwszy zobaczą nowe fabularne rozszerzenie do Wiedźmina 3: Dziki Gon.

Dodatek Pieśni Przeszłości, zapowiedziany w maju jako ostatnie DLC z przygodami Geralta z Rivii, zostanie szerzej zaprezentowany podczas Gamescom Opening Night Live, które odbędzie się 25 sierpnia. Dotychczas twórcy ujawnili jedynie krótki opis rozszerzenia oraz nową grafikę przedstawiającą Geralta. Okazuje się jednak, że od samego początku planowano pełnoprawną prezentację podczas tegorocznych targów Gamescom.

Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości
Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości

Dodatek do Wiedźmina 3 zobaczymy podczas wydarzenia Gamescom 2026

CD Projekt RED oficjalnie potwierdził swój udział w Gamescom 2026 i zapowiedział, że podczas ceremonii otwarcia wydarzenia zostaną ujawnione nowe informacje dotyczące Wiedźmina 3: Pieśni Przeszłości. Oprócz prezentacji podczas Gamescom Opening Night Live, rozszerzenie będzie można zobaczyć również na stoisku studia znajdującym się na terenie targów. Osoby odwiedzające Gamescom będą mogły obejrzeć specjalny pokaz dodatku, jednak nie otrzymają możliwości samodzielnego wypróbowania gry. CD Projekt RED przygotowuje prezentację prowadzoną przez przedstawicieli studia. Tę samą wersję gry zobaczą również przedstawiciele mediów, co oznacza, że zarówno dziennikarze, jak i gracze będą musieli jeszcze poczekać na pierwsze grywalne demo.

GramTV przedstawia:

Obecnie wiadomo jedynie, że Pieśni Przeszłości zadebiutują w 2027 roku. Niewykluczone jednak, że podczas Opening Night Live twórcy ujawnią dokładną datę premiery rozszerzenia. Dodatek ma wypełnić okres oczekiwania pomiędzy końcem wsparcia dla Wiedźmina 3, a premierą Wiedźmina 4. CD Projekt RED uspokoił również osoby obawiające się, że przygotowanie nowego dodatku mogłoby wpłynąć na tempo prac nad czwartej części Wiedźmina. Studio potwierdziło wcześniej, że Pieśni Przeszłości powstają we współpracy z zespołem Fool's Theory, który odpowiada także za remake pierwszego Wiedźmina. To strategia podobna do tej zastosowanej przy Cyberpunku 2077, gdzie za część aktualizacji odpowiadało studio Virtuos, dzięki czemu główny zespół CD Projekt RED mógł skoncentrować się na pracach nad Cyberpunkiem 2.

Więcej szczegółów na temat Wiedźmina 3: Pieśni Przeszłości poznamy już 25 sierpnia, podczas ceremonii Gamescom Opening Night Live.

Źródło:https://www.thegamer.com/witcher-3-dlc-songs-of-the-past-full-reveal-gate/

Tagi:

News
gamescom
CD Projekt RED
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin
pokaz
Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112