Star Fox coraz bliżej. Remake rebootu serii można już sprawdzić za darmo

Nowa gra z serii Star Fox nie okazała się do końca tym, na co liczono. Nie mamy tutaj bowiem do czynienia z całkowicie nową odsłoną.

Zamiast tego Nintendo postawiło, w swoim stylu zresztą, na odświeżenie dawnej produkcji. Czy to dobra decyzja?

Demo Star Fox już do pobrania

Okaże się niedługo, bo premiera Star Fox już 25 czerwca 2026 roku. Przypomnijmy, że nadchodząca gra Velan Studios jest remake’em Star Fox 64 z 1997 roku, które z kolei było rebootem Star Fox z roku 1993. Trochę to pogmatwane i można się pogubić. Fakty są jednak takie, iż twórcy obiecują, że nowa odsłona przygód Foxa McClouda zostanie rozbudowana m.in. o nowe cutscenki i odprawy.