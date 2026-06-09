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Star Fox coraz bliżej. Remake rebootu serii można już sprawdzić za darmo

Maciej Petryszyn
2026/06/09 23:25
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Nowa gra z serii Star Fox nie okazała się do końca tym, na co liczono. Nie mamy tutaj bowiem do czynienia z całkowicie nową odsłoną.

Zamiast tego Nintendo postawiło, w swoim stylu zresztą, na odświeżenie dawnej produkcji. Czy to dobra decyzja?

Star Fox
Star Fox

Demo Star Fox już do pobrania

Okaże się niedługo, bo premiera Star Fox już 25 czerwca 2026 roku. Przypomnijmy, że nadchodząca gra Velan Studios jest remake’em Star Fox 64 z 1997 roku, które z kolei było rebootem Star Fox z roku 1993. Trochę to pogmatwane i można się pogubić. Fakty są jednak takie, iż twórcy obiecują, że nowa odsłona przygód Foxa McClouda zostanie rozbudowana m.in. o nowe cutscenki i odprawy.

GramTV przedstawia:

Jeżeli jednak nie chcecie czekać tych ponad 2 tygodni, to już teraz w Nintendo eShopie dostępna jest darmowa wersja demonstracyjna. W jej ramach możemy skorzystać z samouczka, a także przyjrzeć się jednemu z początkowych etapów produkcji. – Bitwa o losy galaktyki się rozpoczyna! Wystartuj ku przygodzie w całym Układzie Lylat wraz z Foxem McCloudem i jego ekipą – zapowiada Nintendo.

Tagi:

News
Nintendo
demo
wersja demo
wersja demonstracyjna
Nintendo Direct
Star Fox
Velan Studios
Switch 2
Nintendo Switch 2
Nintendo Direct 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 00:03

Generalnie gra wygląda ładnie i dopracowanie. Ale muszę zobaczyć ile to gameplayu, bo coś czuje że to tytuł który można przejść w jeden weekend :/




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112