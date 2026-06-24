Twórcy Redout i Carmageddon znów niezależni. Studio zapowiada dużą grę opartą na uwielbianej marce

Studio 34BigThings jest wolne i zamierza zrobić z tego dobry użytek tworząc nową grę opartą o uwielbianą przez graczy markę.
Włoskie studio 34BigThings, znane przede wszystkim z serii Redout oraz wydanego niedawno Carmageddon: Rogue Shift, ogłosiło powrót do pełnej niezależności po rozstaniu z grupą Embracer. Prywatnie zarządzaną firmą ponownie pokieruje jej współzałożyciel, Giuseppe Enrico Franchi. Twórcy zapowiadają, że powrócą z nową duża grą opartą na marce lubianej przez graczy.
34BigThings wrócą z nową dużą grą
Założone w 2013 roku 34BigThings jest drugim największym niezależnym deweloperem gier we Włoszech. W listopadzie 2020 roku studio zostało przejęte przez Embracer Group, co pozwoliło mu znacząco się rozwinąć. Dzięki wsparciu nowego właściciela zespół powiększył się do ponad 70 pracowników i otrzymał możliwość pracy nad uznanymi markami, takimi jak Carmageddon. Przedstawiciele studia podkreślają jednak, że powrót do niezależności przyniesie firmie większą swobodę działania:
Dało nam to bezcenną strukturę i stabilność, a jednocześnie pozwoliło z pierwszej ręki poznać złożoność równoważenia wewnętrznego rozwoju z oczekiwaniami zewnętrznych interesariuszy. Powrót do prywatnej struktury, zarządzanej przez założycieli, pozwala nam działać z większym skupieniem i elastycznością. Pełna niezależność daje nam absolutną swobodę w kształtowaniu naszej struktury, naszych projektów i podejścia do tworzenia gier. To odświeżające uczucie ponownie samodzielnie sterować własnym statkiem.
Studio zdradziło także, że jeszcze w tym roku zapowie swój kolejny projekt. Na razie nie wiadomo, czy będzie to następna gra wyścigowa po tegorocznym Carmageddon: Rogue Shift, jednak twórcy sugerują, że chodzi o bardzo duży projekt wykorzystujący lubianą przez graczy markę. Według zapowiedzi nowa produkcja ma być:
Dużą grą opartą na jednej z najważniejszych, najbardziej uwielbianych i najbardziej cenionych marek na świecie.
GramTV przedstawia:
Na tym jednak plany studia się nie kończą. Kolejny duży tytuł ma zadebiutować w 2027 roku, a w 2028 roku deweloperzy zamierzają zaprezentować kolejny przełomowy projekt. Powrót do niezależności i ambitne plany wydawnicze sugerują, że 34BigThings zamierza rozpocząć nowy rozdział swojej historii i ponownie zaznaczyć swoją obecność na rynku gier wideo. Oby poszło lepiej niż w przypadku ostatniego Carmageddona.
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