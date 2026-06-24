Twórcy Redout i Carmageddon znów niezależni. Studio zapowiada dużą grę opartą na uwielbianej marce

Studio 34BigThings jest wolne i zamierza zrobić z tego dobry użytek tworząc nową grę opartą o uwielbianą przez graczy markę.

Włoskie studio 34BigThings, znane przede wszystkim z serii Redout oraz wydanego niedawno Carmageddon: Rogue Shift, ogłosiło powrót do pełnej niezależności po rozstaniu z grupą Embracer. Prywatnie zarządzaną firmą ponownie pokieruje jej współzałożyciel, Giuseppe Enrico Franchi. Twórcy zapowiadają, że powrócą z nową duża grą opartą na marce lubianej przez graczy.

34BigThings wrócą z nową dużą grą

Założone w 2013 roku 34BigThings jest drugim największym niezależnym deweloperem gier we Włoszech. W listopadzie 2020 roku studio zostało przejęte przez Embracer Group, co pozwoliło mu znacząco się rozwinąć. Dzięki wsparciu nowego właściciela zespół powiększył się do ponad 70 pracowników i otrzymał możliwość pracy nad uznanymi markami, takimi jak Carmageddon. Przedstawiciele studia podkreślają jednak, że powrót do niezależności przyniesie firmie większą swobodę działania: