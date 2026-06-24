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Twórcy Redout i Carmageddon znów niezależni. Studio zapowiada dużą grę opartą na uwielbianej marce

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/24 19:20
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Studio 34BigThings jest wolne i zamierza zrobić z tego dobry użytek tworząc nową grę opartą o uwielbianą przez graczy markę.

Włoskie studio 34BigThings, znane przede wszystkim z serii Redout oraz wydanego niedawno Carmageddon: Rogue Shift, ogłosiło powrót do pełnej niezależności po rozstaniu z grupą Embracer. Prywatnie zarządzaną firmą ponownie pokieruje jej współzałożyciel, Giuseppe Enrico Franchi. Twórcy zapowiadają, że powrócą z nową duża grą opartą na marce lubianej przez graczy.

Carmageddon: Rogue Shift
Carmageddon: Rogue Shift

34BigThings wrócą z nową dużą grą

Założone w 2013 roku 34BigThings jest drugim największym niezależnym deweloperem gier we Włoszech. W listopadzie 2020 roku studio zostało przejęte przez Embracer Group, co pozwoliło mu znacząco się rozwinąć. Dzięki wsparciu nowego właściciela zespół powiększył się do ponad 70 pracowników i otrzymał możliwość pracy nad uznanymi markami, takimi jak Carmageddon. Przedstawiciele studia podkreślają jednak, że powrót do niezależności przyniesie firmie większą swobodę działania:

Dało nam to bezcenną strukturę i stabilność, a jednocześnie pozwoliło z pierwszej ręki poznać złożoność równoważenia wewnętrznego rozwoju z oczekiwaniami zewnętrznych interesariuszy. Powrót do prywatnej struktury, zarządzanej przez założycieli, pozwala nam działać z większym skupieniem i elastycznością. Pełna niezależność daje nam absolutną swobodę w kształtowaniu naszej struktury, naszych projektów i podejścia do tworzenia gier. To odświeżające uczucie ponownie samodzielnie sterować własnym statkiem.

Studio zdradziło także, że jeszcze w tym roku zapowie swój kolejny projekt. Na razie nie wiadomo, czy będzie to następna gra wyścigowa po tegorocznym Carmageddon: Rogue Shift, jednak twórcy sugerują, że chodzi o bardzo duży projekt wykorzystujący lubianą przez graczy markę. Według zapowiedzi nowa produkcja ma być:

Dużą grą opartą na jednej z najważniejszych, najbardziej uwielbianych i najbardziej cenionych marek na świecie.

GramTV przedstawia:

Na tym jednak plany studia się nie kończą. Kolejny duży tytuł ma zadebiutować w 2027 roku, a w 2028 roku deweloperzy zamierzają zaprezentować kolejny przełomowy projekt. Powrót do niezależności i ambitne plany wydawnicze sugerują, że 34BigThings zamierza rozpocząć nowy rozdział swojej historii i ponownie zaznaczyć swoją obecność na rynku gier wideo. Oby poszło lepiej niż w przypadku ostatniego Carmageddona.

Źródło:https://traxion.gg/redout-and-carmageddon-developer-teases-new-major-title-as-studio-goes-independent/

Tagi:

News
Carmageddon
studio
niezależni twórcy
34BigThings
branża gier
Embracer Group
zapowiedzi
Carmageddon: Rogue Shift
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112