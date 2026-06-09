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The Legend of Zelda: Ocarina of Time na Switcha 2. Jedna z najlepszych gier w historii wraca

Maciej Petryszyn
2026/06/09 19:24
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Nintendo Direct 2026 wydawało się idealnym wydarzeniem, by zapowiedzieć nową Zeldę. Najwyraźniej w Japonii wpadli na ten sam pomysł.

Trzeba było co prawda czekać do samego końca pokazu. Ale sam fakt ogłoszenia zdecydowanie był tego wart.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Ocarina of Time zmierza na Nintendo Switch 2

Oto więc plotki zostały potwierdzone. The Legend of Zelda: Ocarina of Time oficjalnie zmierza na konsolę Nintendo Switch 2. Jednakże na razie to wszystko, co wiemy. Nintendo nie zdecydowało się bowiem na żaden szeroko zakrojony pokaz czy choćby fragment gameplayu. Zamiast tego otrzymaliśmy krótki teaser, zwieńczony potwierdzeniem, iż premiera nowej produkcji jeszcze w tym roku.

GramTV przedstawia:

Oryginalne The Legend of Zelda: Ocarina of Time to tytuł jeszcze z czasów Nintendo 64, aczkolwiek dostępna była też na GameCube oraz iQue Player. Wydana w listopadzie 1998 roku pozycja uważana jest za jedną z najlepszych gier w historii. Dość powiedzieć, że to jedyna produkcja, która na Metacriticu może pochwalić się średnią ocen na poziomie 99 na 100.

Tagi:

News
Nintendo
remake
The Legend of Zelda
Nintendo Direct
Zelda
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Link
Switch 2
Nintendo Switch 2
Nintendo Direct 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112