The Legend of Zelda: Ocarina of Time na Switcha 2. Jedna z najlepszych gier w historii wraca

Nintendo Direct 2026 wydawało się idealnym wydarzeniem, by zapowiedzieć nową Zeldę. Najwyraźniej w Japonii wpadli na ten sam pomysł.

Trzeba było co prawda czekać do samego końca pokazu. Ale sam fakt ogłoszenia zdecydowanie był tego wart.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time zmierza na Nintendo Switch 2

Oto więc plotki zostały potwierdzone. The Legend of Zelda: Ocarina of Time oficjalnie zmierza na konsolę Nintendo Switch 2. Jednakże na razie to wszystko, co wiemy. Nintendo nie zdecydowało się bowiem na żaden szeroko zakrojony pokaz czy choćby fragment gameplayu. Zamiast tego otrzymaliśmy krótki teaser, zwieńczony potwierdzeniem, iż premiera nowej produkcji jeszcze w tym roku.