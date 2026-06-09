Pokemon Pokopia jeszcze większe i jeszcze słodsze. Nadchodzi nowa zawartość – płatna i darmowa

Pokemon Pokopia było zaiste obecne. Zapowiedziano wszak nową zawartość.
Nowa zawartość zmierza do Pokemon Pokopia
W ramach nowej bezpłatnej aktualizacji do Pokemon Pokopia gracze otrzymają dostęp do podwodnych terytoriów. Trudno nie uznać tego za swoiste nawiązanie do zapowiedzianego na przyszły rok Pokemon Winds and Waves, które w dużej mierze również będzie poświęcone oceanicznym wojażom. Niemniej to nie wszystko, bo poza darmową zawartością zapowiedziano również zawartość płatną.
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