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Pokemon Pokopia jeszcze większe i jeszcze słodsze. Nadchodzi nowa zawartość – płatna i darmowa

Maciej Petryszyn
2026/06/09 21:49
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Na Nintendo Direct 2026 nie mogło zabraknąć jednego z największych tegorocznych hitów Japończyków. I nie zabrakło.

Pokemon Pokopia było zaiste obecne. Zapowiedziano wszak nową zawartość.

Pokemon Pokopia
Pokemon Pokopia

Nowa zawartość zmierza do Pokemon Pokopia

W ramach nowej bezpłatnej aktualizacji do Pokemon Pokopia gracze otrzymają dostęp do podwodnych terytoriów. Trudno nie uznać tego za swoiste nawiązanie do zapowiedzianego na przyszły rok Pokemon Winds and Waves, które w dużej mierze również będzie poświęcone oceanicznym wojażom. Niemniej to nie wszystko, bo poza darmową zawartością zapowiedziano również zawartość płatną.

GramTV przedstawia:

Pokemon Pokopia otrzymało bowiem Expansion Pass, w ramach którego mają się ukazać trzy rozszerzenia. Pierwsze z nich, Bubbly Basin, zostanie udostępnione za 2 miesiące, tj. w sierpniu 2026. By zyskać do niego dostęp, trzeba będzie najpierw nauczyć się pływać i ukończyć zadanie Raise the environment level! Kolejne DLC planowane jest pod koniec tego roku, trzecie natomiast otrzymamy w roku 2027.

Tagi:

News
Nintendo
Pokemon
Nintendo Direct
Expansion Pass
Switch 2
Nintendo Switch 2
Pokemon Pokopia
Nintendo Direct 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112