Pokemon Pokopia jeszcze większe i jeszcze słodsze. Nadchodzi nowa zawartość – płatna i darmowa

Pokemon Pokopia otrzymało bowiem Expansion Pass, w ramach którego mają się ukazać trzy rozszerzenia. Pierwsze z nich, Bubbly Basin, zostanie udostępnione za 2 miesiące, tj. w sierpniu 2026. By zyskać do niego dostęp, trzeba będzie najpierw nauczyć się pływać i ukończyć zadanie Raise the environment level! Kolejne DLC planowane jest pod koniec tego roku, trzecie natomiast otrzymamy w roku 2027.