Nintendo robi najbardziej Nintendo rzecz na świecie. I wydaje darmowe DLC do płatnego DLC

Mario to najważniejsza maskotka Nintendo. Niemniej na dzisiejszym Direct była ona niemal nieobecna.

Niemal, bo jednak coś się pojawiło. Aczkolwiek raczej nie w takiej formie, na jaką liczono.

Ograniczone czasowo DLC do Donkey Kong Bananza

Pod koniec ubiegłego roku Donkey Kong Bananza wzbogaciło się o płatny dodatek o nazwie DK Island & Emerald Rush. Teraz zaś podczas Nintendo Direct 2026 ogłoszono, iż dodatek ten wzbogaci się o… dodatek darmowy. Co więcej, jest to dodatek stanowiący swoistą współpracę dwóch marek Nintendo, czyli właśnie Donkey Konga oraz wspomnianego we wstępie Mario.