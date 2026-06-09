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Nintendo robi najbardziej Nintendo rzecz na świecie. I wydaje darmowe DLC do płatnego DLC

Maciej Petryszyn
2026/06/09 21:24
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Mario to najważniejsza maskotka Nintendo. Niemniej na dzisiejszym Direct była ona niemal nieobecna.

Niemal, bo jednak coś się pojawiło. Aczkolwiek raczej nie w takiej formie, na jaką liczono.

Donkey Kong Bananza
Donkey Kong Bananza

Ograniczone czasowo DLC do Donkey Kong Bananza

Pod koniec ubiegłego roku Donkey Kong Bananza wzbogaciło się o płatny dodatek o nazwie DK Island & Emerald Rush. Teraz zaś podczas Nintendo Direct 2026 ogłoszono, iż dodatek ten wzbogaci się o… dodatek darmowy. Co więcej, jest to dodatek stanowiący swoistą współpracę dwóch marek Nintendo, czyli właśnie Donkey Konga oraz wspomnianego we wstępie Mario.

GramTV przedstawia:

W jego ramach Donkey Kong oraz Pauline otrzymają stroje nawiązujące do Mario i jego brata, Luigiego. W trybie Emerald Rush pojawią się zaś nowe znajdźki w postaci ikonicznych grzybków czy też niemniej ikonicznych bloków ze znakami zapytania. Co najciekawsze, DLC nawiązujące do Mario będzie… ograniczone czasowo i dostępne w 4. falach, tj. 9-30 czerwca, 14-21 lipca, 4-11 sierpnia oraz 25 sierpnia-1 września.

Tagi:

News
DLC
Nintendo
dodatek
Nintendo Direct
Donkey Kong
Switch 2
Nintendo Switch 2
Donkey Kong Bananza
Nintendo Direct 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112