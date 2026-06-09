Devil May Cry 5 zmierza na Switcha 2. Capcom obiecuje 60 FPS-ów

Zapowiedziano ją podczas Nintendo Direct 2026. Tym samym hit Capcomu zmierza na konsolę Nintendo.

Devil May Cry 5 w wersji Devil Hunter Edition

Nadchodzi Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition. Pod tą nazwą kryje się podstawowa wersja gry wydanej pierwotnie jeszcze wiosną 2019 roku, którą wzbogacono jednak o wszystkie wydane od tego czasu dodatki. Premiera DMC 5 na Nintendo Switch 2 już 23 czerwca 2026 roku. Zgodnie z zapewnieniami twórców, gra ma działać w 60 FPS-ach zarówno w trybie stacjonarnym, jak i przenośnym.