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Devil May Cry 5 zmierza na Switcha 2. Capcom obiecuje 60 FPS-ów

Maciej Petryszyn
2026/06/09 22:04
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Nowa wersja Devil May Cry 5 przestała być jedynie plotką. Zamiast tego stała się faktem.

Zapowiedziano ją podczas Nintendo Direct 2026. Tym samym hit Capcomu zmierza na konsolę Nintendo.

Devil May Cry 5
Devil May Cry 5

Devil May Cry 5 w wersji Devil Hunter Edition

Nadchodzi Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition. Pod tą nazwą kryje się podstawowa wersja gry wydanej pierwotnie jeszcze wiosną 2019 roku, którą wzbogacono jednak o wszystkie wydane od tego czasu dodatki. Premiera DMC 5 na Nintendo Switch 2 już 23 czerwca 2026 roku. Zgodnie z zapewnieniami twórców, gra ma działać w 60 FPS-ach zarówno w trybie stacjonarnym, jak i przenośnym.

GramTV przedstawia:

Zanurz się bez pamięci w charakterystycznym dla tej gry połączeniu wysokooktanowej akcji i nieziemskich, oryginalnych postaci. Wliczając w to wieloletniego rywala Dantego i ulubieńca fanów, Vergila, jako grywalną postać! Ciesz się zawrotną prędkością, nienagannym sterowaniem, efektowną oprawą wizualną, porywającą historią i wieloma innymi zaletami. To jest szczyt S-S-Stylowej akcji! – możemy wyczytać w opisie.

Tagi:

News
Capcom
Devil May Cry
DmC
Devil May Cry 5
Nintendo Direct
DMC5
Switch 2
Nintendo Switch 2
Nintendo Direct 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112