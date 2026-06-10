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Pikuniku 2 oficjalnie zapowiedziane. Zwariowana przygoda powróci w zupełnie nowej formie

Mikołaj Berlik
2026/06/10 17:30
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Sequel zachowa charakterystyczny humor, ale zaoferuje graczom trójwymiarowy świat i nowe zagadki.

Pierwsze Pikuniku zdobyło uznanie graczy dzięki nietypowemu humorowi, minimalistycznej oprawie oraz kreatywnym zagadkom. Podczas najnowszego Nintendo Direct deweloperzy Arnaud De Bock i Remi Forcadell ogłosili, że pracują nad sequelem, który ma rozwinąć wszystkie najważniejsze elementy oryginału.

Pikuniku 2
Pikuniku 2

Pikuniku 2 – seria przechodzi do trzeciego wymiaru

Największą nowością będzie przejście z dwuwymiarowej formuły do pełnego środowiska 3D. Poza tą nowością zobaczymy raczej znane rzeczy, czyli absurdalny humor, dziwaczne sytuacje oraz spotkania z ekscentrycznymi bohaterami. Gracze ponownie wyruszą w podróż przez nietypowy świat, poznając jego mieszkańców i pomagając im w rozwiązywaniu rozmaitych problemów. Według zapowiedzi w grze nie zabraknie zagadek środowiskowych, osobliwych wydarzeń oraz tajemnic związanych ze „spiskami głębokiego państwa”. Autorzy obiecują również wiele nietuzinkowych spotkań i historii, które mają stanowić jeden z fundamentów rozgrywki.

Opublikowany zwiastun pokazuje kolorowe lokacje pełne wyrazistych kontrastów i charakterystycznej stylistyki znanej z pierwszej części. Świat gry będzie większy i bardziej szczegółowy niż wcześniej, a eksploracja odegra znacznie ważniejszą rolę.

Nasza opowieść zaczyna się od uciekającej kanapki i wraku łodzi, a potem robi się coraz dziwniejsza. Gdy przyjaciele rozpraszają się po całym archipelagu, Piku wyrusza, by ich odnaleźć i w końcu wrócić do domu.

Jednak, jak w przypadku wszystkich wielkich przygód, liczy się raczej sama podróż niż cel. Po drodze Piku spotka wielu dziwnych ludzi, z których każdy ma swoją historię do opowiedzenia. Ich niesamowite opowieści zawierają wzmianki o gigantycznych owocach, złowrogich robotach-żabach i wszechmocnym ziemniaku.

GramTV przedstawia:

Premiera Pikuniku 2 została zaplanowana na 2027 rok. Gra trafi na PC oraz Nintendo Switch 2.

Tagi:

News
PC
zwiastun
Nintendo
zapowiedź
sequel
Nintendo Direct
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112