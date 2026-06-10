Pikuniku 2 oficjalnie zapowiedziane. Zwariowana przygoda powróci w zupełnie nowej formie

Pierwsze Pikuniku zdobyło uznanie graczy dzięki nietypowemu humorowi, minimalistycznej oprawie oraz kreatywnym zagadkom. Podczas najnowszego Nintendo Direct deweloperzy Arnaud De Bock i Remi Forcadell ogłosili, że pracują nad sequelem, który ma rozwinąć wszystkie najważniejsze elementy oryginału.

Pikuniku 2 – seria przechodzi do trzeciego wymiaru

Największą nowością będzie przejście z dwuwymiarowej formuły do pełnego środowiska 3D. Poza tą nowością zobaczymy raczej znane rzeczy, czyli absurdalny humor, dziwaczne sytuacje oraz spotkania z ekscentrycznymi bohaterami. Gracze ponownie wyruszą w podróż przez nietypowy świat, poznając jego mieszkańców i pomagając im w rozwiązywaniu rozmaitych problemów. Według zapowiedzi w grze nie zabraknie zagadek środowiskowych, osobliwych wydarzeń oraz tajemnic związanych ze „spiskami głębokiego państwa”. Autorzy obiecują również wiele nietuzinkowych spotkań i historii, które mają stanowić jeden z fundamentów rozgrywki.