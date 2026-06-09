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Nowe Xenoblade zapowiedziane. To nowy rozdział serii

Maciej Petryszyn
2026/06/09 23:14
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Kolejną znaną serią wydawaną przez Nintendo jest Xenoblade. Również w tym wypadku nie odpuszczono sobie wtorkowego Direct.

Zamiast tego twórcy przygotowali dla graczy kilka ogłoszeń. W tym też to najważniejsze.

Xenoblade Genesis
Xenoblade Genesis

Xenoblade z nowym rozdziałem i to tylko na NS2

Cykl wzbogaci się bowiem o zupełnie nową odsłonę. Mowa tutaj o Xenoblade Genesis, za które odpowiada oczywiście Monolith Soft. Zgodnie z zapowiedziami twórców ma to być zupełnie nowy rozdział dla całego cyklu. I pod pewnymi względami jest, bo gra ta ukaże się w 2027 roku wyłącznie na Nintendo Switch 2, omijając poprzednią wersję tej konsoli. Cóż, cena postępu.

GramTV przedstawia:

Ale to nie wszystko. Gracze doprosili się również natywnych wydań trylogii Xenoblade Chronicles na Switcha 2. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition można być już dziś, podczas gdy wersja pudełkowa trafi na rynek 30 lipca. Tego samego dnia zadebiutuje cyfrowe wydanie Xenoblade Chronicles 2, podczas gdy premierę Xenoblade Chronicles 3 w wersji na Nintendo Switch 2 zaplanowano na 3 grudnia.

Tagi:

News
Nintendo
Nintendo Direct
Monolith Soft
Xenoblade Chronicles 2
Xenoblade Chronicles
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition
Xenoblade Chronicles 3
Nintendo Switch 2
Nintendo Direct 2026
Xenoblade Genesis
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112