Nowe Xenoblade zapowiedziane. To nowy rozdział serii

Kolejną znaną serią wydawaną przez Nintendo jest Xenoblade. Również w tym wypadku nie odpuszczono sobie wtorkowego Direct.

Zamiast tego twórcy przygotowali dla graczy kilka ogłoszeń. W tym też to najważniejsze.

Xenoblade z nowym rozdziałem i to tylko na NS2

Cykl wzbogaci się bowiem o zupełnie nową odsłonę. Mowa tutaj o Xenoblade Genesis, za które odpowiada oczywiście Monolith Soft. Zgodnie z zapowiedziami twórców ma to być zupełnie nowy rozdział dla całego cyklu. I pod pewnymi względami jest, bo gra ta ukaże się w 2027 roku wyłącznie na Nintendo Switch 2, omijając poprzednią wersję tej konsoli. Cóż, cena postępu.