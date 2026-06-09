Tym razem Pinokio nie kłamie. Lies of P zmierza na Switcha 2

Jego zapowiedź pojawiła się na Nintendo Direct 2026. Można się zatem spodziewać, o co chodzi.

Lies of P na Switch 2 w wersji Complete Edition

No więc tak. Lies of P zmierza na Nintendo Switch 2 i to od razu w wersji Complete Edition. To oznacza, że w pakiecie otrzymamy nie tylko podstawową grę z 2023 roku, ale i wydany do niej w 2025 roku dodatek o nazwie Overture. Całość będzie mieć swoją premierę 6 sierpnia 2026 roku, czyli już za 2 miesiące. Chyba że zależy wam na wydaniu fizycznym – wtedy będziecie musieli poczekać do 2 października 2026.