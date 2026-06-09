Zaloguj się lub Zarejestruj

Tym razem Pinokio nie kłamie. Lies of P zmierza na Switcha 2

Maciej Petryszyn
2026/06/09 20:41
0
0

W okresie, gdy wszyscy wyczekują informacji o Lies of P 2, twórcy obrali inny kierunek. Zapowiedzieli nowy port.

Jego zapowiedź pojawiła się na Nintendo Direct 2026. Można się zatem spodziewać, o co chodzi.

Lies of P: Complete Edition
Lies of P: Complete Edition

Lies of P na Switch 2 w wersji Complete Edition

No więc tak. Lies of P zmierza na Nintendo Switch 2 i to od razu w wersji Complete Edition. To oznacza, że w pakiecie otrzymamy nie tylko podstawową grę z 2023 roku, ale i wydany do niej w 2025 roku dodatek o nazwie Overture. Całość będzie mieć swoją premierę 6 sierpnia 2026 roku, czyli już za 2 miesiące. Chyba że zależy wam na wydaniu fizycznym – wtedy będziecie musieli poczekać do 2 października 2026.

GramTV przedstawia:

Jesteś kukiełką Geppetta, uwikłaną w sieć kłamstw w mieście opanowanym przez niewyobrażalne potwory i niewarte zaufania sojusze. Doświadcz kompletnej podróży [...], która opowiada pełną historię tragedii w Krat. W podstawowej wersji gry obudź się w mieście zatrutym przez szaleństwo i wyrąb sobie drogę do człowieczeństwa. W dołączonym dodatku, Lies of P: Overture, przekrocz granice czasu, aby być świadkiem Krat w jego ostatnich dniach świetności epoki Belle Époque – zachęcają twórcy.

Tagi:

News
Nintendo Direct
NeoWiz Games
Lies of P
Round8 Studio
NEOWIZ
Switch 2
Nintendo Switch 2
Lies of P: Overture
Nintendo Direct 2026
Round8
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112