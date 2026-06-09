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Fire Emblem: Fortune's Weave z datą premiery! We wrześniu robi się coraz ciaśniej

Mikołaj Ciesielski
2026/06/09 19:50
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Nintendo pokazało też nowy gameplay trailer.

We wrześniu 2025 roku doczekaliśmy się zapowiedzi Fire Emblem: Fortune's Weave. Wspomniana produkcja pojawiła się również na dzisiejszym Nintendo Direct, gdzie otrzymaliśmy bardzo ważną informację. W trakcie pokazu ujawniono bowiem dokładną datę premiery nowej odsłony serii Fire Emblem.

Fire Emblem: Fortune's Weave
Fire Emblem: Fortune's Weave

Premiera Fire Emblem: Fortune's Weave we wrześniu 2026

Zgodnie z przekazanymi informacjami Fire Emblem: Fortune's Weave zadebiutuje 17 września 2026 roku. Na Nintendo Direct otrzymaliśmy jednak nie tylko datę premiery, ale też nowy zwiastun. We wspomnianym materiale nie zabrakło fragmentów rozgrywki, które pozwalają sprawdzić, jak gra prezentuje się w akcji, a całość znajdziecie na dole wiadomości.

W stolicy Imperium Dagdan gromadzą się potężni wojownicy, by wziąć udział w Bohaterskich Igrzyskach, w których zwycięzca otrzymuje prawo do jednego życzenia. Doskonal swoje umiejętności na poligonach, rekrutuj nowych sojuszników lub wyruszaj poza mury Dagsionu, by zdobywać doświadczenie. To, jak spędzisz wolny czas, zależy wyłącznie od Ciebie – czytamy w opisie trailera.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto przypomnieć, że Fire Emblem: Fortune's Weave dostępne będzie wyłącznie na konsolach Nintendo Switch 2. Wspomniana produkcja – podobnie jak poprzednie odsłony serii – rozwijana jest przez deweloperów ze studia Intelligent Systems.

Źródło:https://youtu.be/Rl5_C4sc5zk

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
Nintendo
gameplay trailer
RPG
Nintendo Direct
Fire Emblem
gra taktyczna
fragmenty rozgrywki
Intelligent Systems
Nintendo Switch 2
Fire Emblem: Fortune’s Weave
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112