Fire Emblem: Fortune's Weave z datą premiery! We wrześniu robi się coraz ciaśniej

We wrześniu 2025 roku doczekaliśmy się zapowiedzi Fire Emblem: Fortune's Weave. Wspomniana produkcja pojawiła się również na dzisiejszym Nintendo Direct, gdzie otrzymaliśmy bardzo ważną informację. W trakcie pokazu ujawniono bowiem dokładną datę premiery nowej odsłony serii Fire Emblem.

Premiera Fire Emblem: Fortune's Weave we wrześniu 2026

Zgodnie z przekazanymi informacjami Fire Emblem: Fortune's Weave zadebiutuje 17 września 2026 roku. Na Nintendo Direct otrzymaliśmy jednak nie tylko datę premiery, ale też nowy zwiastun. We wspomnianym materiale nie zabrakło fragmentów rozgrywki, które pozwalają sprawdzić, jak gra prezentuje się w akcji, a całość znajdziecie na dole wiadomości.