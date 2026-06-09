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The Duskbloods z trailerem podczas Nintendo Direct! Ale jest jedno ale...

Maciej Petryszyn
2026/06/09 19:12
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Gdy tylko zapowiedziano Nintendo Direct 2026, fani soulslików liczyli na jedno. Oczywiście na The Duskbloods.

I ich nadzieje zostały spełnione. Chociaż trudno nie mieć uczucia niedosytu.

The Duskbloods
The Duskbloods

The Duskbloods bez daty premiery, ale z otwartymi testami

Nadal bowiem nie otrzymaliśmy oficjalnej daty premiery. Jedyne, co potwierdzono chociażby w opisie trailera, to fakt, iż The Duskbloods nadal planowane jest na ten rok. Niemniej już niedługo będzie szansa, by na własnej skórze przekonać się, co nasz czeka. FromSoftware zapowiedziało bowiem zamknięte testy sieciowe, które odbędą się jeszcze tego lata.

GramTV przedstawia:

Wkrocz do tej nowej wieloosobowej gry akcji PvPvE od FromSoftware, w której wcielasz się w rolę Bloodsworna. Walcz w świecie opanowanym przez wrogów, używając unikalnych broni oraz umiejętności, jednocześnie okazjonalnie zawierając przelotne sojusze na swojej drodze do zwycięstwa – zachęcają twórcy. Szkoda tylko, że wciąż nie wiemy, kiedy gra trafi na rynek…

Tagi:

News
Nintendo
Nintendo Direct
FromSoftware
Switch 2
Nintendo Switch 2
The Duskbloods
Nintendo Direct 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112