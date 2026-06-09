The Duskbloods z trailerem podczas Nintendo Direct! Ale jest jedno ale...

Gdy tylko zapowiedziano Nintendo Direct 2026, fani soulslików liczyli na jedno. Oczywiście na The Duskbloods.

I ich nadzieje zostały spełnione. Chociaż trudno nie mieć uczucia niedosytu.

The Duskbloods bez daty premiery, ale z otwartymi testami

Nadal bowiem nie otrzymaliśmy oficjalnej daty premiery. Jedyne, co potwierdzono chociażby w opisie trailera, to fakt, iż The Duskbloods nadal planowane jest na ten rok. Niemniej już niedługo będzie szansa, by na własnej skórze przekonać się, co nasz czeka. FromSoftware zapowiedziało bowiem zamknięte testy sieciowe, które odbędą się jeszcze tego lata.