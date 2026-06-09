Lords of the Fallen 2 z nowym trailerem. Ten opublikowano nieprzypadkowo

CI Games dba o to, byśmy przypadkiem nie zapomnieli o Lords of the Fallen 2. Efektem jest nowy trailer.

Ten opublikowano nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo też wybrano Nintendo Direct 2026.

Lords of the Fallen 2 również w wersji na Switcha 2

Okazuje się, że nowy tytuł od Hexworks i CI Games trafi nie tylko na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Lords of the Fallen 2 dostępne będzie również na Nintendo Switch 2. To o tyle zaskakujące, że niedawno spore problemy z optymalizacją Unreal Engine 5 mieli twórcy Borderlands 4. Tymczasem pierwsze Lords of the Fallen również nie zachwycało pod względem technicznym.