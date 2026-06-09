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Lords of the Fallen 2 z nowym trailerem. Ten opublikowano nieprzypadkowo

Maciej Petryszyn
2026/06/09 19:37
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CI Games dba o to, byśmy przypadkiem nie zapomnieli o Lords of the Fallen 2. Efektem jest nowy trailer.

Ten opublikowano nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo też wybrano Nintendo Direct 2026.

Lords of the Fallen 2
Lords of the Fallen 2

Lords of the Fallen 2 również w wersji na Switcha 2

Okazuje się, że nowy tytuł od Hexworks i CI Games trafi nie tylko na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Lords of the Fallen 2 dostępne będzie również na Nintendo Switch 2. To o tyle zaskakujące, że niedawno spore problemy z optymalizacją Unreal Engine 5 mieli twórcy Borderlands 4. Tymczasem pierwsze Lords of the Fallen również nie zachwycało pod względem technicznym.

GramTV przedstawia:

Walcz z ciemnością w epickiej przygodzie przemierzając zdruzgotane królestwo. Tysiąclecie po Wielkim Pęknięciu, Umbralna ciemność pochłonęła niemal wszystko. Pozostało jedno Królestwo — święta ziemia osłonięta przez starożytną siłę. Lecz gdy światło blednie, ciemność narasta, a Wieczna Noc się przybliża. Bohater musi powstać, by Bóg mógł upaść – możemy wyczytać w opisie filmu. Premiera już jesienią.

Tagi:

News
CI Games
Nintendo Direct
Lords of the Fallen 2
Hexworks
Switch 2
Nintendo Switch 2
Nintendo Direct 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112