Stellar Blade nadal nie dla Xboxa. Ale za to dla Switcha 2

Smakiem nadal muszą obejść się posiadacze Xbox Series X/S. Z grona wykluczonych znika natomiast Nintendo Switch 2.

Stellar Blade zmierza na Nintendo Switch 2

Podczas wtorkowego Nintendo Direct 2026 oficjalnie ogłoszono bowiem, iż Stellar Blade ukaże się na drugim Switchu jeszcze w tym roku. Konkretny termin premiery pozostaje jednak na razie nieznany. Mimo to dla posiadaczy konsoli Nintendo to spore wydarzenie, bo dotychczas z hitem od Shift Up obcować mogli jedynie PC-owy oraz użytkownicy PlayStation 5.