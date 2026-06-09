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Stellar Blade nadal nie dla Xboxa. Ale za to dla Switcha 2

Maciej Petryszyn
2026/06/09 21:30
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Czas mija, tymczasem Stellar Blade pozostaje w niektórych kręgach tytułem niezmiennie ekskluzywnym.

Smakiem nadal muszą obejść się posiadacze Xbox Series X/S. Z grona wykluczonych znika natomiast Nintendo Switch 2.

Stellar Blade
Stellar Blade

Stellar Blade zmierza na Nintendo Switch 2

Podczas wtorkowego Nintendo Direct 2026 oficjalnie ogłoszono bowiem, iż Stellar Blade ukaże się na drugim Switchu jeszcze w tym roku. Konkretny termin premiery pozostaje jednak na razie nieznany. Mimo to dla posiadaczy konsoli Nintendo to spore wydarzenie, bo dotychczas z hitem od Shift Up obcować mogli jedynie PC-owy oraz użytkownicy PlayStation 5.

GramTV przedstawia:

Nadchodzi ostatnia nadzieja ludzkości. W Stellar Blade wciel się w rolę EVE z 7. Oddziału Powietrznodesantowego i walcz, aby odzyskać Ziemię z rąk tajemniczych sił. Ta nastawiona na fabułę przygodowa gra akcji oferuje szybką walkę opartą na unikach, parowaniu i wyprowadzaniu potężnych ataków łączonych (combo), wraz z filmową eksploracją i intensywnymi starciami z bossami – zapowiadają twórcy. Co ciekawe, Stellar Blade korzystać będzie ze sterowania żyroskopowego kontrolerów Joy-Con 2.

Tagi:

News
Sony
Nintendo Direct
Switch 2
Nintendo Switch 2
Stellar Blade
Shift Up
Nintendo Direct 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112