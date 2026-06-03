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State of Play już za nami. Tutaj znajdziecie wszystkie zapowiedzi, zwiastuny i informacje

Mikołaj Ciesielski
2026/06/03 06:00
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Zapraszamy na krótkie podsumowanie prezentacji Sony.

Czerwcowe State of Play dobiegło końca. Wyczekiwany przez wielu graczy pokaz otwarto prezentacją rozgrywki z Marvel’s Wolverine, następnie ujawniono m.in. datę premiery Tomb Raider: Legacy of Atlantis, a całość została zakończona zapowiedzią gry God of War: Laufey, w której wcielimy się w żonę Kratosa. W trakcie pokazu mieliśmy jednak okazję zobaczyć znacznie więcej produkcji. Dlatego też podsumowaliśmy całe wydarzenie producenta konsol PlayStation i zebraliśmy wszystkie informacje, zapowiedzi, zwiastuny i materiały w jednym miejscu.

State of Play czerwiec 2026
State of Play czerwiec 2026

Wszystkie wiadomości z czerwcowego State of Play na gram.pl

Reszta zapowiedzi i materiałów z czerwcowego State of Play

GramTV przedstawia:

Źródło:https://youtu.be/RvyezhN16IU

Tagi:

News
Sony
Sony Interactive Entertainment
wydarzenie
pokaz
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PlayStation 5
podsumowanie
PS5
State of Play
PlayStation Studios
Marvel's Wolverine
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
God of War: Laufey
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112