State of Play już za nami. Tutaj znajdziecie wszystkie zapowiedzi, zwiastuny i informacje

Czerwcowe State of Play dobiegło końca. Wyczekiwany przez wielu graczy pokaz otwarto prezentacją rozgrywki z Marvel’s Wolverine, następnie ujawniono m.in. datę premiery Tomb Raider: Legacy of Atlantis, a całość została zakończona zapowiedzią gry God of War: Laufey, w której wcielimy się w żonę Kratosa. W trakcie pokazu mieliśmy jednak okazję zobaczyć znacznie więcej produkcji. Dlatego też podsumowaliśmy całe wydarzenie producenta konsol PlayStation i zebraliśmy wszystkie informacje, zapowiedzi, zwiastuny i materiały w jednym miejscu.
Wszystkie wiadomości z czerwcowego State of Play na gram.pl
- Marvel’s Wolverine z pierwszą prezentacją rozgrywki. Brutalny gameplay zachwyca na State of Play
- Rayman Legends: Retold oficjalnie zapowiedziany. Pierwszy zwiastun prezentuje zmiany i nowe etapy 3D
- Dave the Diver otrzyma prequel! Bancho the Chef zapowiedziane na State of Play
- Twórczyni The Evil Within i Ghostwire: Tokyo wraca z nową grą
- Jednak obsuwa! W Tomb Raider: Legacy of Atlantis zagramy dopiero w 2027
- The Lost Wild to połączenie Resident Evil z Jurassic Park. Nowy gameplay ze State of Play
- Phantom Blade Zero na specjalnym zwiastunie prosto ze State of Play
- Silent Hill: Townfall postraszy nas już we wrześniu
- No Rest for the Wicked opuszcza wczesny dostęp. Znamy termin
- Onimusha: Way of the Sword nie boi się konkurencji. Ujawniono datę premiery
- ILL wygląda doskonale. Nowy przerażający zwiastun prezentuje rozgrywkę z obiecującego horroru akcji
- Zaznaczajcie w kalendarzach. Control Resonant dostało datę premiery
- Sony przywraca swoją popularną markę horrorów. Until Dawn 2 zapowiedziane!
- Nowy God of War zapowiedziany! Żona Kratosa otrzyma własną grę
Reszta zapowiedzi i materiałów z czerwcowego State of Play
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