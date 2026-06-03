State of Play już za nami. Tutaj znajdziecie wszystkie zapowiedzi, zwiastuny i informacje

Czerwcowe State of Play dobiegło końca. Wyczekiwany przez wielu graczy pokaz otwarto prezentacją rozgrywki z Marvel’s Wolverine, następnie ujawniono m.in. datę premiery Tomb Raider: Legacy of Atlantis, a całość została zakończona zapowiedzią gry God of War: Laufey, w której wcielimy się w żonę Kratosa. W trakcie pokazu mieliśmy jednak okazję zobaczyć znacznie więcej produkcji. Dlatego też podsumowaliśmy całe wydarzenie producenta konsol PlayStation i zebraliśmy wszystkie informacje, zapowiedzi, zwiastuny i materiały w jednym miejscu.

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Reszta zapowiedzi i materiałów z czerwcowego State of Play