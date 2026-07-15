World of Tanks łączy siły z Far Cry. Nadchodzi limitowane wydarzenie pełne kultowych postaci i nagród

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Fani World of Tanks i serii Far Cry już wkrótce spotkają się na jednym polu bitwy.

World of Tanks ogłosiło współpracę z firmą Ubisoft, dzięki której do gry trafi wyjątkowe wydarzenie inspirowane serią Far Cry. W tym celu przygotowano specjalną edycję Przepustki Bitewnej, która pozwoli graczom zdobyć nowe nagrody, kultowych bohaterów oraz unikalny czołg nawiązujący do jednego z najbardziej rozpoznawalnych cykli Ubisoftu. Tropikalna wyspa i bohaterowie Far Cry w World of Tanks Specjalna Przepustka Bitewna: Far Cry wystartuje 16 lipca i potrwa do 27 lipca. Jak zapowiadają twórcy, wydarzenie przeniesie graczy do tropikalnej scenerii inspirowanej światem Far Cry, gdzie piękne krajobrazy skrywają liczne zagrożenia, a przetrwanie stanie się kluczem do sukcesu. Największą atrakcją wydarzenia będzie amerykański czołg ciężki IX poziomu M-VII-Y, dostępny w ramach progresji Przepustki Bitewnej. Maszyna otrzyma ekskluzywny styl 3D Kręte drogi, którego wygląd nawiązuje do tropikalnej wyspy i charakterystycznej estetyki serii Far Cry.

W wydarzeniu pojawi się również pięć dobrze znanych postaci z uniwersum Ubisoftu, wyposażonych we własny dubbing. Gracze będą mogli odblokować Jacka Carvera oraz dr. George'a Kriegera, a dodatkowe pakiety umożliwią rekrutację Jasona Brody'ego, Citry Talugmai oraz Pagana Mina. Na uczestników wydarzenia czekają również liczne elementy kosmetyczne, w tym trzy nowe style 2D inspirowane serią Far Cry. Wśród nich znajdzie się Kłopoty w raju, nawiązujące do pierwszej odsłony cyklu, Tatau, odwołujące się do symboliki plemienia Rakyat, oraz Gorączka dżungli, inspirowana oprawą wizualną Far Cry 3.

GramTV przedstawia:

Ale atrakcji jest więcej. Jak podkreślają deweloperzy, gracze, którzy zdecydują się na zakup dodatkowych pakietów i wykonanie specjalnych misji, odblokują kolejne nagrody związane z marką Far Cry. Wydarzenie rozpocznie się 16 lipca, a więcej informacji na temat współpracy World of Tanks z Far Cry można znaleźć na oficjalnej stronie gry. Więcej informacji znajdziecie tutaj. Przypomnijmy, że World of Tanks to pierwsza wieloosobowa drużynowa gra akcji online poświęcona starciom czołgów. Umożliwia udział w epickich bitwach z czasów II wojny światowej. Arsenał gracza obejmuje ponad 800 pojazdów opancerzonych z 11 krajów, starannie odwzorowanych z historyczną dokładnością.