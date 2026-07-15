PS Plus Extra i Premium na lipiec oficjalnie. Wysokobudżetowe hity w najnowszym zestawie

Sony ujawniło lipcową ofertę katalogu PlayStation Plus. Abonenci będą mogli zagrać między innymi w Avatar: Frontiers of Pandora, Rise of the Ronin, Dying Light oraz Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Posiadacze pakietu Premium otrzymają również dostęp do dwóch klasycznych produkcji z czasów PlayStation 2.

Lipcowe rozszerzenie katalogu PlayStation Plus powinno zainteresować zarówno miłośników dużych gier akcji, jak i graczy poszukujących mniejszych, bardziej nietypowych produkcji. W zestawieniu znalazły się otwarte światy, RPG, klasyczna bijatyka, symulator pracy strażaka, a także dwie starsze gry, które powrócą w ramach oferty PlayStation Plus Premium. Oferta dostępna będzie już od 21 lipca.

Jedną z największych pozycji w lipcowej ofercie jest Avatar: Frontiers of Pandora w wersji na PlayStation 5. Produkcja Ubisoftu zabiera graczy na nieznany wcześniej zachodni obszar Pandory. Głównym bohaterem jest przedstawiciel Na’vi, który został porwany i wyszkolony przez militarną organizację RDA. Po piętnastu latach odzyskuje wolność, jednak musi ponownie poznać własną kulturę, odbudować więzi z innymi klanami i stanąć do walki w obronie Pandory.

Drugim dużym tytułem jest Rise of the Ronin na PlayStation 5. To nastawiona na walkę gra RPG z otwartym światem, przygotowana przez studio Team Ninja, znane z serii Nioh oraz Ninja Gaiden. Akcja rozgrywa się w Japonii w 1863 roku, w okresie politycznego chaosu, epidemii i konfliktów wywołanych między innymi przez pojawienie się zachodnich okrętów. Gracz wciela się w bezimiennego wojownika, którego decyzje mogą wpłynąć na przyszłość całego kraju.