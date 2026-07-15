PS Plus Extra i Premium na lipiec oficjalnie. Wysokobudżetowe hity w najnowszym zestawie

Sony przedstawiło ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na ten miesiąc.
Sony ujawniło lipcową ofertę katalogu PlayStation Plus. Abonenci będą mogli zagrać między innymi w Avatar: Frontiers of Pandora, Rise of the Ronin, Dying Light oraz Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Posiadacze pakietu Premium otrzymają również dostęp do dwóch klasycznych produkcji z czasów PlayStation 2.
Lipcowe rozszerzenie katalogu PlayStation Plus powinno zainteresować zarówno miłośników dużych gier akcji, jak i graczy poszukujących mniejszych, bardziej nietypowych produkcji. W zestawieniu znalazły się otwarte światy, RPG, klasyczna bijatyka, symulator pracy strażaka, a także dwie starsze gry, które powrócą w ramach oferty PlayStation Plus Premium. Oferta dostępna będzie już od 21 lipca.
Jedną z największych pozycji w lipcowej ofercie jest Avatar: Frontiers of Pandora w wersji na PlayStation 5. Produkcja Ubisoftu zabiera graczy na nieznany wcześniej zachodni obszar Pandory. Głównym bohaterem jest przedstawiciel Na’vi, który został porwany i wyszkolony przez militarną organizację RDA. Po piętnastu latach odzyskuje wolność, jednak musi ponownie poznać własną kulturę, odbudować więzi z innymi klanami i stanąć do walki w obronie Pandory.
Drugim dużym tytułem jest Rise of the Ronin na PlayStation 5. To nastawiona na walkę gra RPG z otwartym światem, przygotowana przez studio Team Ninja, znane z serii Nioh oraz Ninja Gaiden. Akcja rozgrywa się w Japonii w 1863 roku, w okresie politycznego chaosu, epidemii i konfliktów wywołanych między innymi przez pojawienie się zachodnich okrętów. Gracz wciela się w bezimiennego wojownika, którego decyzje mogą wpłynąć na przyszłość całego kraju.
GramTV przedstawia:
Do katalogu trafi również Firefighting Simulator: Ignite, Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, Dying Light, Citizen Sleeper 2: Starward Vector oraz Snow Bros. Wonderland. Pełną ofertę znajdziecie poniżej.
Posiadacze PlayStation Plus Premium otrzymają dostęp do dwóch produkcji, które pierwotnie ukazały się na PlayStation 2. Pierwszą z nich jest Psi Ops: The Mindgate Conspiracy dostępne na na PlayStation 5 oraz PlayStation 4. Gracze wcielają się w agenta Nicka Scryera, który próbuje odkryć tajemnice projektu Mindgate. Bohater może korzystać z mocy psychicznych, takich jak telekineza, kontrolowanie umysłów oraz pirokineza. Umiejętności te służą zarówno do walki, jak i rozwiązywania zagadek oraz manipulowania elementami otoczenia. Na drodze Nicka stają między innymi generał Grienko oraz grupa potężnych przeciwników określana jako Six.
Drugim klasykiem jest Fahrenheit, czyli pierwsza interaktywna produkcja dramatyczna studia Quantic Dream, znanego później z Heavy Rain oraz Beyond: Dwie dusze. Historia koncentruje się na serii tajemniczych morderstw w Nowym Jorku. Zwykli mieszkańcy miasta zostają opętani i zabijają przypadkowe osoby w miejscach publicznych. Gracze poznają wydarzenia z perspektywy różnych postaci i próbują odkryć nadnaturalne siły stojące za zbrodniami.
PlayStation Plus Extra – nowe gry na lipiec 2026
Avatar: Frontiers of Pandora (PS5)
Rise of the Ronin (PS5)
Firefighting Simulator: Ignite (PS5)
Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind(PS5/PS4)
Dying Light (PS4)
Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PS5)
Snow Bros. Wonderland (PS5)
PlayStation Plus Premium – nowe gry na lipiec 2026
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!