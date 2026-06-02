Rayman Legends: Retold oficjalnie zapowiedziany. Pierwszy zwiastun prezentuje zmiany i nowe etapy 3D

Gra została oficjalnie zaprezentowana na State of Play.

Koniec spekulacji. Rayman Legends: Retold nadchodzi i doczeka się wielu zmian względem oryginalnej wersji. Ubisoft zaprezentował swoją grę na State of Play, prezentując długi zwiastun pokazujący kilka fragmentów rozgrywki. Nie zabrakło również nowych etapów w 3D, podczas których Rayman i reszta bohaterów dosiądą smoki. Całość wygląda całkiem obiecująco, choć gracze będą musieli przyzwyczaić się do nowej oprawy graficznej. Rayman Legends: Retold – pierwszy zwiastun zdradza datę premiery Nowa wersja kultowego tytułu ma zaoferować znacznie więcej niż zwykłe odświeżenie oprawy graficznej. Twórcy przygotowali całkowicie przebudowaną grafikę 3D, która nada znanym lokacjom zupełnie nowy wygląd. Jednocześnie gracze mogą liczyć na zachowanie charakterystycznego stylu oraz dynamicznej rozgrywki, z której słynęło oryginalne Rayman Legends.

Jednym z największych elementów nowej odsłony będzie zupełnie nowa fabuła, prowadząca bohaterów do tajemniczej krainy, której nie było w pierwowzorze. Podczas przygody gracze odwiedzą różnorodne lokacje, skacząc, szybując i walcząc z przeciwnikami w charakterystycznym dla serii stylu. Twórcy zapowiadają również w pełni udźwiękowione przerywniki filmowe, rozszerzoną ścieżkę dźwiękową oraz nowe etapy muzyczne, które od lat pozostają jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów marki. Nie zabraknie także dodatkowych atrakcji, takich jak loty na smokach czy zupełnie nowych wyzwań przygotowanych specjalnie na potrzeby tej wersji gry.

GramTV przedstawia:

Ważną częścią zabawy pozostanie lokalna kooperacja dla maksymalnie czterech osób, dzięki której gracze będą mogli wspólnie przechodzić kampanię na jednej kanapie. Powróci także lubiany przez społeczność tryb Kung Foot, oferujący szybkie i chaotyczne pojedynki nastawione na rywalizację między uczestnikami. Potwierdzono, że Rayman Legends: Retold zadebiutuje już 1 października na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 oraz komputerach osobistych. Zamówienia przedpremierowe już ruszyły.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.