Jednak obsuwa! W Tomb Raider: Legacy of Atlantis zagramy dopiero w 2027

Pomimo wcześniejszych obaw Tomb Raider: Legacy of Atlantis żyje i ma się dobrze. Ale jest też zła informacja.

Podczas wtorkowego State of Play otrzymaliśmy zupełnie nowe fragmenty rozgrywki. Oraz poznaliśmy datę premiery.

Nowy Tomb Raider dopiero w 2027

Tomb Raider: Legacy of Atlantis to reboot legendarnej serii, której pierwsza odsłona ukazała się 30 lat temu. Nadarzyła się więc idealna okazja, by cykl za sprawą Crystal Dynamics i Flying Wild Hog powrócił w tę okrągłą rocznicę. Niemniej wiemy już, że tak się nie stanie. Pomimo pierwotnych założeń produkcja trafi na rynek nie w 2026 roku.