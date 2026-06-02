Jednak obsuwa! W Tomb Raider: Legacy of Atlantis zagramy dopiero w 2027

Podczas wtorkowego State of Play otrzymaliśmy zupełnie nowe fragmenty rozgrywki. Oraz poznaliśmy datę premiery.
Nowy Tomb Raider dopiero w 2027
Tomb Raider: Legacy of Atlantis to reboot legendarnej serii, której pierwsza odsłona ukazała się 30 lat temu. Nadarzyła się więc idealna okazja, by cykl za sprawą Crystal Dynamics i Flying Wild Hog powrócił w tę okrągłą rocznicę. Niemniej wiemy już, że tak się nie stanie. Pomimo pierwotnych założeń produkcja trafi na rynek nie w 2026 roku.
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