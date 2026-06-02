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Jednak obsuwa! W Tomb Raider: Legacy of Atlantis zagramy dopiero w 2027

Maciej Petryszyn
2026/06/02 23:30
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Pomimo wcześniejszych obaw Tomb Raider: Legacy of Atlantis żyje i ma się dobrze. Ale jest też zła informacja.

Podczas wtorkowego State of Play otrzymaliśmy zupełnie nowe fragmenty rozgrywki. Oraz poznaliśmy datę premiery.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Nowy Tomb Raider dopiero w 2027

Tomb Raider: Legacy of Atlantis to reboot legendarnej serii, której pierwsza odsłona ukazała się 30 lat temu. Nadarzyła się więc idealna okazja, by cykl za sprawą Crystal Dynamics i Flying Wild Hog powrócił w tę okrągłą rocznicę. Niemniej wiemy już, że tak się nie stanie. Pomimo pierwotnych założeń produkcja trafi na rynek nie w 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Zamiast tego poczynaniami Panny Croft pokierujemy 12 lutego 2027 roku. Sama gra dostępna będzie w trzech różnych wersjach – podstawowej, Deluxe oraz kolekcjonerskiej. Preorderowcy dostaną też specjalny strój dla naszej bohaterki. Ponadto ci, którzy kupią któreś z dwóch droższych wydań zagrają już 10 lutego, czyli 2 dni wcześniej.

Tagi:

News
data premiery
premiera
Tomb Raider
Crystal Dynamics
Flying Wild Hog
State of Play
premiera gry
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
przesunięcie
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112