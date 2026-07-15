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W PlayStation Store ruszyła Letnia Wyprzedaż. Wielkie promocje na gry PS4 i PS5

Mikołaj Ciesielski
2026/07/15 17:45
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Użytkownicy konsol PlayStation mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Astro Bot, Kingdom Come: Deliverance 2 czy Resident Evil Requiem.

Lato trwa w najlepsze i to właśnie z tej okazji Sony przygotowało nową ofertę specjalną skierowaną do użytkowników konsol PlayStation 4 i PlayStation 5. W PlayStation Store ruszyła bowiem Letnia Wyprzedaż, która reklamowana jest hasłem: „Wielkie gry. Wielkie promocje”. W niższych cenach dostępne są m.in. takie tytuły jak Astro Bot, Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch, Dying Light: The Beast, Kingdom Come: Deliverance 2 czy Resident Evil Requiem.

Letnia Wyprzedaż w PlayStation Store kończy się 30 lipca 2026 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie w cyfrowym sklepie Sony. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Ruszyła Letnia Wyprzedaż w PlayStation Store
Ruszyła Letnia Wyprzedaż w PlayStation Store

Letnia Wyprzedaż w PlayStation Store – wybrane oferty:

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.playstation.com/pl-pl/pages/deals

Tagi:

PlayStation 4
PlayStation Store
wyprzedaż
promocje
PlayStation 5
okazja
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112