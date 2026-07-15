W PlayStation Store ruszyła Letnia Wyprzedaż. Wielkie promocje na gry PS4 i PS5

Lato trwa w najlepsze i to właśnie z tej okazji Sony przygotowało nową ofertę specjalną skierowaną do użytkowników konsol PlayStation 4 i PlayStation 5. W PlayStation Store ruszyła bowiem Letnia Wyprzedaż, która reklamowana jest hasłem: „Wielkie gry. Wielkie promocje”. W niższych cenach dostępne są m.in. takie tytuły jak Astro Bot, Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch, Dying Light: The Beast, Kingdom Come: Deliverance 2 czy Resident Evil Requiem.
Letnia Wyprzedaż w PlayStation Store kończy się 30 lipca 2026 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie w cyfrowym sklepie Sony. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.
Letnia Wyprzedaż w PlayStation Store – wybrane oferty:
- Armored Core VI: Fires of Rubicon (PS4/PS5) – 149,50 PLN (zamiast 299 PLN)
- Assassin’s Creed Shadows (PS5) – 157,05 PLN (zamiast 349 PLN)
- Astro Bot (PS5) – 212,29 PLN (zamiast 299 PLN)
- Battlefield 6 (PS5) – 169,50 PLN (zamiast 339 PLN)
- Borderlands 4 (PS5) – 135,60 PLN (zamiast 339 PLN)
- Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) – 175,20 PLN (zamiast 219 PLN)
- Control: Ultimate Edition (PS4/PS5) – 25,35 PLN (zamiast 169 PLN)
- Dispatch (PS5) – 127,20 PLN (zamiast 159 PLN)
- Dying Light: The Beast (PS5) – 210,54 PLN (zamiast 319 PLN)
- Final Fantasy XVI (PS5) – 103,60 PLN (zamiast 259 PLN)
- Hollow Knight: Silksong (PS4/PS5) – 66,75 PLN (zamiast 89 PLN)
- Kingdom Come: Deliverance 2 (PS5) – 119,60 PLN (zamiast 299 PLN)
- Mafia: Dawne Strony (PS5) – 153,30 PLN (zamiast 219 PLN)
- Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition (PS5) – 47,85 PLN (zamiast 319 PLN)
- Monster Hunter Wilds (PS5) – 125,43 PLN (zamiast 339 PLN)
- Mount & Blade II: Bannerlord (PS4/PS5) – 54,75 PLN (zamiast 219 PLN)
- Persona 3 Reload (PS4/PS5) – 90,65 PLN (zamiast 259 PLN)
- Red Dead Redemption 2 – 64,75 PLN (zamiast 259 PLN)
- Resident Evil 4 Remake (PS4/PS5) – 42,25 PLN (zamiast 169 PLN)
- Resident Evil Requiem (PS5) – 237,20 PLN (zamiast 339 PLN)
- Sekiro: Shadows Die Twice - Edycja Gry Roku – 149,50 PLN (zamiast 299 PLN)
- Silent Hill f (PS5) – 169,50 PLN (zamiast 339 PLN)
- Split Fiction (PS5) – 149,43 PLN (zamiast 229,90 PLN)
- Star Wars Jedi: Ocalały (PS5) – 52,48 PLN (zamiast 349,90 PLN)
- Stellar Blade (PS5) – 210,18 PLN (zamiast 339 PLN)
- The Quarry (PS5) – 33,90 PLN (zamiast 339 PLN)
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