W PlayStation Store ruszyła Letnia Wyprzedaż. Wielkie promocje na gry PS4 i PS5

Użytkownicy konsol PlayStation mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Astro Bot, Kingdom Come: Deliverance 2 czy Resident Evil Requiem.

Lato trwa w najlepsze i to właśnie z tej okazji Sony przygotowało nową ofertę specjalną skierowaną do użytkowników konsol PlayStation 4 i PlayStation 5. W PlayStation Store ruszyła bowiem Letnia Wyprzedaż, która reklamowana jest hasłem: „Wielkie gry. Wielkie promocje”. W niższych cenach dostępne są m.in. takie tytuły jak Astro Bot, Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch, Dying Light: The Beast, Kingdom Come: Deliverance 2 czy Resident Evil Requiem.

Letnia Wyprzedaż w PlayStation Store kończy się 30 lipca 2026 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie w cyfrowym sklepie Sony. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Letnia Wyprzedaż w PlayStation Store – wybrane oferty: