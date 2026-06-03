Twórczyni The Evil Within i Ghostwire: Tokyo wraca z nową grą

Azjatyckie gry zdecydowanie nie są dla każdego. Ale jednocześnie mają też coś w sobie.

Tego klimatu, często absurdalnego, nie da się podrobić. Aczkolwiek to też klimat dość specyficzny.

Polowanie na Yokai w 3-osobowej kooperacji

Widać to na przykładzie Kemuri: Hunt the Unseen, które było częścią wtorkowego State of Play. Za produkcję odpowiada studio UNSEEN, założone przez twórczynię The Evil Within i Ghostwire: Tokyo. Po raz pierwszy zaprezentowano nam ją jeszcze w 2023 roku przy okazji gali The Game Awards. Teraz, prawie 3 lata później, mamy okazję, by przyjrzeć jej się ponownie.