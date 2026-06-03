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Twórczyni The Evil Within i Ghostwire: Tokyo wraca z nową grą

Maciej Petryszyn
2026/06/03 00:39
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Azjatyckie gry zdecydowanie nie są dla każdego. Ale jednocześnie mają też coś w sobie.

Tego klimatu, często absurdalnego, nie da się podrobić. Aczkolwiek to też klimat dość specyficzny.

Kemuri: Hunt the Unseen
Kemuri: Hunt the Unseen

Polowanie na Yokai w 3-osobowej kooperacji

Widać to na przykładzie Kemuri: Hunt the Unseen, które było częścią wtorkowego State of Play. Za produkcję odpowiada studio UNSEEN, założone przez twórczynię The Evil Within i Ghostwire: Tokyo. Po raz pierwszy zaprezentowano nam ją jeszcze w 2023 roku przy okazji gali The Game Awards. Teraz, prawie 3 lata później, mamy okazję, by przyjrzeć jej się ponownie.

GramTV przedstawia:

Podczas pokazu Sony po raz pierwszy pokazano nam gameplay, dzięki czemu zyskaliśmy wreszcie pogląd na to, z czym to się je. Tak więc w ramach rozgrywki będziemy polować na demony Yokai. Ale nie będziemy robić tego sami, bo gra przewiduje kooperację dla maksymalnie 3 graczy. Czy to się uda? Przekonamy się w 2027 roku, gdy tytuł trafi na PlayStation 5. O ewentualnych innych platformach na razie nie wiadomo.

Tagi:

News
Japonia
kooperacja
State of Play
yokai
Kemuri
Unseen
Kemuri: Hunt the Unseen
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112