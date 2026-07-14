Sony potwierdza pierwszą grę w PS Plus na sierpień. Premierowy tytuł w ofercie

Firma promuje dużą nowość, która trafi od razu do PlayStation Plus w sierpniu.

House House, studio znane przede wszystkim z ciepło przyjętego i niezwykle oryginalnego Untitled Goose Game, przygotowuje kolejną nietypową produkcję. Tym razem twórcy zaproszą graczy do rozległego świata, który będzie można przemierzać wspólnie ze znajomymi.

Big Walk to przeznaczona wyłącznie do rozgrywki wieloosobowej przygodowa gra logiczna, w której jednocześnie będzie mogło uczestniczyć nawet 12 osób. Podczas zabawy gracze będą musieli współpracować, rozwiązywać zagadki i odnajdywać drogę w otwartym środowisku.

Szczególnie ciekawie zapowiada się system komunikacji. Uczestnicy wyprawy będą porozumiewać się nie tylko za pomocą głosu, lecz także poprzez śpiewanie, ustalone kody oraz gesty. Na PlayStation 5 przyciski L2 i R2 pozwolą poruszać rękami postaci, co ma umożliwić wskazywanie kierunków i przekazywanie prostych informacji pozostałym graczom.