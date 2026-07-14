Sony potwierdza pierwszą grę w PS Plus na sierpień. Premierowy tytuł w ofercie

Firma promuje dużą nowość, która trafi od razu do PlayStation Plus w sierpniu.
Big Walk, nowa produkcja studia House House, zadebiutuje 4 sierpnia 2026 roku. Tego samego dnia gra zostanie udostępniona abonentom PlayStation Plus w ramach sierpniowej oferty.
Big Walk premierowo w sierpniowym PlayStation Plus
House House, studio znane przede wszystkim z ciepło przyjętego i niezwykle oryginalnego Untitled Goose Game, przygotowuje kolejną nietypową produkcję. Tym razem twórcy zaproszą graczy do rozległego świata, który będzie można przemierzać wspólnie ze znajomymi.
Big Walk to przeznaczona wyłącznie do rozgrywki wieloosobowej przygodowa gra logiczna, w której jednocześnie będzie mogło uczestniczyć nawet 12 osób. Podczas zabawy gracze będą musieli współpracować, rozwiązywać zagadki i odnajdywać drogę w otwartym środowisku.
Szczególnie ciekawie zapowiada się system komunikacji. Uczestnicy wyprawy będą porozumiewać się nie tylko za pomocą głosu, lecz także poprzez śpiewanie, ustalone kody oraz gesty. Na PlayStation 5 przyciski L2 i R2 pozwolą poruszać rękami postaci, co ma umożliwić wskazywanie kierunków i przekazywanie prostych informacji pozostałym graczom.
Big Walk to kooperacyjna przygoda dla wielu graczy, w której liczą się rozmowy oraz współpraca.
Wyrusz z przyjaciółmi w wielki świat pełen wyzwań, zagadek i odkryć. Współpracuj z resztą grupy, by zorientować się w terenie, utrzymuj kontakt, używając różnych narzędzi oraz zabawek, a także znajdź nowe sposoby komunikacji, gdy nagle się okaże, że nie możesz mówić.
Przygody to jednak nie wszystko – jest tu mnóstwo czasu na zwykłe lenistwo. Usiądź i oglądaj zachód słońca albo podwędź lornetkę znajomego i poślij ją kopniakiem prosto do oceanu. Wspólny czas z przyjaciółmi to najlepsza część wędrówki – czytamy w oficjalnym opisie na Steam.
GramTV przedstawia:
Premiera Big Walk została zaplanowana na 4 sierpnia 2026 roku. Produkcja ukaże się na PlayStation 5, Nintendo Switch 2 oraz komputerach osobistych.
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