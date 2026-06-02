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Dave the Diver otrzyma prequel! Bancho the Chef zapowiedziane na State of Play

Mikołaj Ciesielski
2026/06/02 23:27
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Gracze wcielą się w dobrze znaną postać z Dave the Diver.

Na State of Play nie mogło zabraknąć zapowiedzi nowych gier. Jedną z nich było Bancho the Chef, czyli prequel ciepło przyjętego Dave the Diver od studia Mintrocket. Sam tytuł oraz pierwszy zwiastun ujawnił, że tym razem gracze będą mieli okazję wcielić się w szefa restauracji Bancho Sushi.

Bancho the Chef
Bancho the Chef

Bancho the Chef zapowiedziane na State of Play

Zgodnie z przekazanymi informacjami w Bancho the Chef zobaczymy, co tytułowy bohater robił na długo przed pojawieniem się w Blue Hole. W trakcie rozgrywki wspólnie z protagonistą odwiedzimy m.in. Azję, by uczyć się fachu od innych mistrzów kuchni.

GramTV przedstawia:

Na State of Play zapowiedziano, że Bancho the Chef powstaje z myślą o PlayStation 5, ale gra prawdopodobnie trafi też na inne platformy. Niestety nie ujawniono, kiedy możemy spodziewać się premiery.

Źródło:https://youtu.be/nJP_ZiDYfxY

Tagi:

News
zwiastun
zapowiedź
prezentacja
prequel
State of Play
Dave The Diver
Mintrocket
Bancho the Chef
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112