Dave the Diver otrzyma prequel! Bancho the Chef zapowiedziane na State of Play

Na State of Play nie mogło zabraknąć zapowiedzi nowych gier. Jedną z nich było Bancho the Chef, czyli prequel ciepło przyjętego Dave the Diver od studia Mintrocket. Sam tytuł oraz pierwszy zwiastun ujawnił, że tym razem gracze będą mieli okazję wcielić się w szefa restauracji Bancho Sushi.

Bancho the Chef zapowiedziane na State of Play

Zgodnie z przekazanymi informacjami w Bancho the Chef zobaczymy, co tytułowy bohater robił na długo przed pojawieniem się w Blue Hole. W trakcie rozgrywki wspólnie z protagonistą odwiedzimy m.in. Azję, by uczyć się fachu od innych mistrzów kuchni.