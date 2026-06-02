Zaznaczajcie w kalendarzach. Control Resonant dostało datę premiery

Remedy Entertainment bardzo długo kazało nam czekać na termin premiery swojej nowej produkcji. Ale wszystko jest już jasne.

Podczas State of Play wreszcie dowiedzieliśmy się, kiedy Control Resonant wpadnie w nasze ręce. Premiera nie jest wcale tak odległa!

Control Resonant z datą premiery

Nie przedłużając – druga odsłona serii Control trafi na rynek 24 września 2026 roku. Tytuł dostępny będzie nie tylko na PlayStation 5, ale również i na Xbox Series X/S oraz komputerach z systemami Windows i macOS. Co istotne, w momencie ogłoszenia terminu ruszyła sprzedaż preorderów. Te składać można zarówno na podstawową edycję gry, jak i na wydanie Deluxe.