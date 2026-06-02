Zaznaczajcie w kalendarzach. Control Resonant dostało datę premiery

Podczas State of Play wreszcie dowiedzieliśmy się, kiedy Control Resonant wpadnie w nasze ręce. Premiera nie jest wcale tak odległa!
Control Resonant z datą premiery
Nie przedłużając – druga odsłona serii Control trafi na rynek 24 września 2026 roku. Tytuł dostępny będzie nie tylko na PlayStation 5, ale również i na Xbox Series X/S oraz komputerach z systemami Windows i macOS. Co istotne, w momencie ogłoszenia terminu ruszyła sprzedaż preorderów. Te składać można zarówno na podstawową edycję gry, jak i na wydanie Deluxe.
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