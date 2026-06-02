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Zaznaczajcie w kalendarzach. Control Resonant dostało datę premiery

Maciej Petryszyn
2026/06/02 23:50
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Remedy Entertainment bardzo długo kazało nam czekać na termin premiery swojej nowej produkcji. Ale wszystko jest już jasne.

Podczas State of Play wreszcie dowiedzieliśmy się, kiedy Control Resonant wpadnie w nasze ręce. Premiera nie jest wcale tak odległa!

Control Resonant
Control Resonant

Control Resonant z datą premiery

Nie przedłużając – druga odsłona serii Control trafi na rynek 24 września 2026 roku. Tytuł dostępny będzie nie tylko na PlayStation 5, ale również i na Xbox Series X/S oraz komputerach z systemami Windows i macOS. Co istotne, w momencie ogłoszenia terminu ruszyła sprzedaż preorderów. Te składać można zarówno na podstawową edycję gry, jak i na wydanie Deluxe.

GramTV przedstawia:

To drugie, poza samą produkcją, da nam o 2 dni wcześniejszy do niej dostęp, a także cyfrowe dodatki – artbook, ścieżkę dźwiękową, specjalny strój dla naszego bohatera, startowe zasoby oraz artefakt. Preorderowcy będą też mogli liczyć na dwa dodatkowe stroje i jeden artefakt.

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State of Play
Control Resonant
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112