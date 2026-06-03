Sony przywraca swoją popularną markę horrorów. Until Dawn 2 zapowiedziane!

Jedną z największych niespodzianek State of Play była zapowiedź Until Dawn 2.

Podczas najnowszego pokazu State of Play firma Sony oficjalnie zapowiedziała Until Dawn 2, prezentując pierwszy zwiastun nowej odsłony serii. Produkcja zmierza wyłącznie na PlayStation 5, a jej premiera została wyznaczona na 2027 rok. Co ciekawe, za grę odpowiadać będzie Firesprite, czyli twórcy znani z gier na VR, takich jak Horizon Call of the Mountain. Until Dawn 2 – Sony przywraca swoją serię horrorów Zgodnie z ujawnionymi informacjami, Until Dawn 2 nie będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z pierwszej części i twórcy podkreślają, że znajomość pierwszej części nie będzie wymagana. Tym razem gracze poznają losy grupy ambitnych łowców duchów, którzy w pogoni za internetową sławą wyruszają na odległą wyspę. Ich celem jest stworzenie kolejnego viralowego materiału, jednak szybko okazuje się, że legenda związana z tajemniczą kobietą skrywa znacznie mroczniejszą prawdę. Problem polega na tym, że członkowie ekipy do tej pory nigdy nie zetknęli się z prawdziwymi zjawiskami nadprzyrodzonymi, a większość prezentowanych przez nich materiałów była odpowiednio wyreżyserowana.

Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy opowiadana historia zaczyna manifestować się w rzeczywistości. Bohaterowie stają w obliczu przerażających wydarzeń, a ucieczka z wyspy okazuje się znacznie trudniejsza, niż początkowo zakładali. Podobnie jak w pierwszym Until Dawn, kluczową rolę odegrają decyzje podejmowane przez graczy. Twórcy podkreślają, że los wszystkich postaci ponownie znajdzie się w naszych rękach, a każdy wybór może mieć daleko idące konsekwencje dla przebiegu fabuły oraz szans na przeżycie. Deweloperzy zapowiadają jednak, że tym razem jeszcze większe znaczenie będą miały relacje pomiędzy postaciami. Poszczególne wydarzenia oraz dostępne ścieżki fabularne mają zależeć od więzi łączących członków grupy. Nawet pozornie niewielkie decyzje mogą uruchomić efekt motyla i doprowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji.

GramTV przedstawia:

W trakcie rozgrywki gracze będą musieli podejmować moralnie niejednoznaczne decyzje. Przykładowo mogą stanąć przed wyborem ratowania młodego dzika uwięzionego w pułapce, podtrzymywania sekretnego romansu grożącego rozpadem zespołu czy też wywierania presji na innych członków ekipy w pogoni za atrakcyjnym materiałem dla widzów. W opublikowanym materiale zapowiadającym grę można dostrzec także powrót tajemniczego doktora Hilla. W tę postać ponownie wcieli się Peter Stormare. Pokazany podczas State of Play zwiastun skupia się przede wszystkim na budowaniu napięcia i prezentacji nowej scenerii. Materiał ujawnia grupę bohaterów eksplorujących opuszczoną wyspę oraz sugeruje obecność nadnaturalnego zagrożenia, które wykracza poza zwykłe historie o duchach.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.