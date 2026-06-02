ILL wygląda doskonale. Nowy przerażający zwiastun prezentuje rozgrywkę z obiecującego horroru akcji

Fani survival horrorów otrzymali właśnie kolejny powód, by z niecierpliwością wyczekiwać premiery ILL. Twórcy ze studia Team Clout opublikowali nowy zwiastun podczas State of Play, prezentujący fragmenty rozgrywki, dzięki którym można jeszcze lepiej przyjrzeć się jednemu z najbardziej intrygujących i jednocześnie najbardziej niepokojących projektów ostatnich lat.
ILL – nowy gameplay pokazuje mroczny i brutalny horror akcji
Nowy materiał skupia się przede wszystkim na fabule, postaciach i przerywnikach filmowych, ale prezentuje również atmosferę grozy oraz bezpośrednich starciach z przerażającymi kreaturami. Wideo pokazuje ciasne, mroczne lokacje, realistyczne animacje przeciwników oraz wyjątkowo brutalny system obrażeń, który od początku stanowi jeden z głównych wyróżników produkcji.
Zgodnie z udostępnionymi informacjami, ILL to pierwszoosobowy horror akcji stawiający na realizm oraz intensywne poczucie zagrożenia. Akcja gry rozgrywa się w ponurej fortecy opanowanej przez tajemniczą siłę. Na drodze gracza staną nieprzewidywalne potwory, których zachowanie ma dynamicznie reagować na działania podejmowane podczas rozgrywki.
GramTV przedstawia:
Jednym z najciekawszych elementów pozostaje rozbudowany system dezintegracji ciał przeciwników. Twórcy od dawna podkreślają, że każdy atak ma pozostawiać widoczne ślady, a obrażenia wpływać nie tylko na wygląd, lecz także na zachowanie przeciwników. W połączeniu z realistyczną fizyką oraz szczegółową oprawą wizualną ma to budować wyjątkowo niepokojący klimat.
Mimo kolejnej prezentacji deweloperzy wciąż nie ujawnili konkretnego terminu debiutu gry. Wiadomo jedynie, że ILL zmierza na PC oraz PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja pojawi się dopiero w 2027 roku.
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