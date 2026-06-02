ILL wygląda doskonale. Nowy przerażający zwiastun prezentuje rozgrywkę z obiecującego horroru akcji

To może być czarny koń przyszłego roku.

Fani survival horrorów otrzymali właśnie kolejny powód, by z niecierpliwością wyczekiwać premiery ILL. Twórcy ze studia Team Clout opublikowali nowy zwiastun podczas State of Play, prezentujący fragmenty rozgrywki, dzięki którym można jeszcze lepiej przyjrzeć się jednemu z najbardziej intrygujących i jednocześnie najbardziej niepokojących projektów ostatnich lat.

ILL – nowy gameplay pokazuje mroczny i brutalny horror akcji

Nowy materiał skupia się przede wszystkim na fabule, postaciach i przerywnikach filmowych, ale prezentuje również atmosferę grozy oraz bezpośrednich starciach z przerażającymi kreaturami. Wideo pokazuje ciasne, mroczne lokacje, realistyczne animacje przeciwników oraz wyjątkowo brutalny system obrażeń, który od początku stanowi jeden z głównych wyróżników produkcji.