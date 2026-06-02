Silent Hill: Townfall postraszy nas już we wrześniu

Był remake 2, był też japoński spin-off. Teraz Ciche Wzgórze zabierze nas do deszczowej Szkocji.

Silent Hill: Townfall tuż po wakacjach

Dotychczas nie było wiadomo, kiedy konkretnie Silent Hill: Townfall trafi na rynek. Teraz jednak wszystko jest już jasne, a wy możecie zaznaczać termin w swoich kalendarzach. Nowa odsłona legendarnej serii horrorów wpadnie w nasze ręce kilka tygodni po wakacjach, tj. 24 września 2026 roku. Chociaż datę premiery ujawniono na pokazie Sony, tytuł dostępny będzie również na komputerach osobistych.