Silent Hill: Townfall postraszy nas już we wrześniu

Był remake 2, był też japoński spin-off. Teraz Ciche Wzgórze zabierze nas do deszczowej Szkocji.
Silent Hill: Townfall tuż po wakacjach
Dotychczas nie było wiadomo, kiedy konkretnie Silent Hill: Townfall trafi na rynek. Teraz jednak wszystko jest już jasne, a wy możecie zaznaczać termin w swoich kalendarzach. Nowa odsłona legendarnej serii horrorów wpadnie w nasze ręce kilka tygodni po wakacjach, tj. 24 września 2026 roku. Chociaż datę premiery ujawniono na pokazie Sony, tytuł dostępny będzie również na komputerach osobistych.
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