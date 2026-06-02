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Silent Hill: Townfall postraszy nas już we wrześniu

Maciej Petryszyn
2026/06/02 23:40
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Przewidywania fanów spełniły się. Nowy Silent Hill, Townfall, pojawił się na dzisiejszym State of Play w całej okazałości.

Był remake 2, był też japoński spin-off. Teraz Ciche Wzgórze zabierze nas do deszczowej Szkocji.

Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall

Silent Hill: Townfall tuż po wakacjach

Dotychczas nie było wiadomo, kiedy konkretnie Silent Hill: Townfall trafi na rynek. Teraz jednak wszystko jest już jasne, a wy możecie zaznaczać termin w swoich kalendarzach. Nowa odsłona legendarnej serii horrorów wpadnie w nasze ręce kilka tygodni po wakacjach, tj. 24 września 2026 roku. Chociaż datę premiery ujawniono na pokazie Sony, tytuł dostępny będzie również na komputerach osobistych.

GramTV przedstawia:

Warto zauważyć, że przy okazji prezentacji trailera ogłaszającego termin premiery otrzymaliśmy kilka nowych ujęć z cutscenek. Do tego dochodzą również fragmenty gameplayu, aczkolwiek nie wiadomo, w jakim stopniu oddają one to, co faktycznie zaobserwujemy podczas gry. Tak czy inaczej, klimat pierwszej zapowiedzi udało się utrzymać.

Tagi:

News
data premiery
Konami
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data premier
State of Play
Silent Hill: Townfall
premiera gry
Screen Burn Interactive
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112