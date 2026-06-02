Onimusha: Way of the Sword nie boi się konkurencji. Ujawniono datę premiery

Już jakiś czas temu informowaliśmy, że Capcom szykuje się do ujawnienia daty premiery Onimusha: Way of the Sword. Wspomniana produkcja pojawiła się na dzisiejszym State of Play, gdzie deweloperzy w końcu podzielili się wyczekiwaną przez fanów serii informacją. Okazuje się, że nowa produkcja Capcomu zadebiutuje w naprawdę gorącym okresie.

Data premiery Onimusha: Way of the Sword ujawniona na State of Play

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera Onimusha: Way of the Sword odbędzie się 25 września 2026 roku. To jednak nie koniec ważnych informacji. Capcom udostępnił bowiem wersję demonstracyjną wspomnianej produkcji.