Onimusha: Way of the Sword nie boi się konkurencji. Ujawniono datę premiery

Już jakiś czas temu informowaliśmy, że Capcom szykuje się do ujawnienia daty premiery Onimusha: Way of the Sword. Wspomniana produkcja pojawiła się na dzisiejszym State of Play, gdzie deweloperzy w końcu podzielili się wyczekiwaną przez fanów serii informacją. Okazuje się, że nowa produkcja Capcomu zadebiutuje w naprawdę gorącym okresie.
Data premiery Onimusha: Way of the Sword ujawniona na State of Play
Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera Onimusha: Way of the Sword odbędzie się 25 września 2026 roku. To jednak nie koniec ważnych informacji. Capcom udostępnił bowiem wersję demonstracyjną wspomnianej produkcji.
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