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Onimusha: Way of the Sword nie boi się konkurencji. Ujawniono datę premiery

Mikołaj Ciesielski
2026/06/02 23:43
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Gracze mogą już pobierać wersję demo!

Już jakiś czas temu informowaliśmy, że Capcom szykuje się do ujawnienia daty premiery Onimusha: Way of the Sword. Wspomniana produkcja pojawiła się na dzisiejszym State of Play, gdzie deweloperzy w końcu podzielili się wyczekiwaną przez fanów serii informacją. Okazuje się, że nowa produkcja Capcomu zadebiutuje w naprawdę gorącym okresie.

Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Data premiery Onimusha: Way of the Sword ujawniona na State of Play

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera Onimusha: Way of the Sword odbędzie się 25 września 2026 roku. To jednak nie koniec ważnych informacji. Capcom udostępnił bowiem wersję demonstracyjną wspomnianej produkcji.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Onimusha: Way of the Sword powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z informacjami dostępnymi na Steam wspomniana produkcja będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).

Źródło:https://youtu.be/LNq35HHUtNc

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
gameplay trailer
action-RPG
TPP
prezentacja
State of Play
Onimusha: Way of the Sword
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112